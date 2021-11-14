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"مشاريبوف": ليس كل شيء في "النصر" على ما يرام!

وصف الدوري السعودي بالقوي

وصف اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، الأوضاع داخل فريقه النصر بأنها ليست على ما يرام في إشارة لحالة الغضب داخل النادي من تردي النتائج.

وقال اللاعب في تصريحات نقلها حساب "sportauz" خلال معسكر منتخب بلاده: "ليس كل شيء في النصر على ما يرام".

وتابع: "خسرنا آخر مباراتين في الدوري القوي للغاية ونعمل بحد لتلافي السلبيات في المباريات القادمة".

وأكمل قائلاً: "كل شخص في أوزبكستان لا يعرف مدى قوة الدوري السعودي، وعندما ذهبت ولعبت في الدوري أدركت ذلك".

وكان النصر قد قرر إقالة مدربه البرتغالي بيدرو ايمانويل على خلفية تردي نتائج الفريق وابتعاده قليلاً عن المنافسة.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"مشاريبوف": ليس كل شيء في "النصر" على ما يرام!
سبق

وصف اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، الأوضاع داخل فريقه النصر بأنها ليست على ما يرام في إشارة لحالة الغضب داخل النادي من تردي النتائج.

وقال اللاعب في تصريحات نقلها حساب "sportauz" خلال معسكر منتخب بلاده: "ليس كل شيء في النصر على ما يرام".

وتابع: "خسرنا آخر مباراتين في الدوري القوي للغاية ونعمل بحد لتلافي السلبيات في المباريات القادمة".

وأكمل قائلاً: "كل شخص في أوزبكستان لا يعرف مدى قوة الدوري السعودي، وعندما ذهبت ولعبت في الدوري أدركت ذلك".

وكان النصر قد قرر إقالة مدربه البرتغالي بيدرو ايمانويل على خلفية تردي نتائج الفريق وابتعاده قليلاً عن المنافسة.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
12:16 AM

"مشاريبوف": ليس كل شيء في "النصر" على ما يرام!

وصف الدوري السعودي بالقوي

A A A
محمد السيّد - الرياض
9
5,908

وصف اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، الأوضاع داخل فريقه النصر بأنها ليست على ما يرام في إشارة لحالة الغضب داخل النادي من تردي النتائج.

وقال اللاعب في تصريحات نقلها حساب "sportauz" خلال معسكر منتخب بلاده: "ليس كل شيء في النصر على ما يرام".

وتابع: "خسرنا آخر مباراتين في الدوري القوي للغاية ونعمل بحد لتلافي السلبيات في المباريات القادمة".

وأكمل قائلاً: "كل شخص في أوزبكستان لا يعرف مدى قوة الدوري السعودي، وعندما ذهبت ولعبت في الدوري أدركت ذلك".

وكان النصر قد قرر إقالة مدربه البرتغالي بيدرو ايمانويل على خلفية تردي نتائج الفريق وابتعاده قليلاً عن المنافسة.

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