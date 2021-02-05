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"أمانة مكة" تغلق حراج الطيور والخردة وتعلق مواعيد شغلها

ضمن التعليمات الاحترازية للوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا

أغلقت البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم الجمعة عمليات البيع والشراء بحراج الطيور والخردة وضمن التعليمات الاحترازية للوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، وبمتابعة مباشرة من وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي أن قرار إغلاق الحراج جاء للحد من انتشار فيروس كورونا، مبيناً أن الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية تقوم بجولاتها الميدانية على الأسواق الشعبية بهدف التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق الأنظمة عبر اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد المهندس الزايدي أن البلدية الفرعية تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن كل الملاحظات والمخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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"أمانة مكة" تغلق حراج الطيور والخردة وتعلق مواعيد شغلها
سبق

أغلقت البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم الجمعة عمليات البيع والشراء بحراج الطيور والخردة وضمن التعليمات الاحترازية للوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، وبمتابعة مباشرة من وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي أن قرار إغلاق الحراج جاء للحد من انتشار فيروس كورونا، مبيناً أن الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية تقوم بجولاتها الميدانية على الأسواق الشعبية بهدف التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق الأنظمة عبر اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد المهندس الزايدي أن البلدية الفرعية تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن كل الملاحظات والمخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
08:42 PM

"أمانة مكة" تغلق حراج الطيور والخردة وتعلق مواعيد شغلها

ضمن التعليمات الاحترازية للوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم الجمعة عمليات البيع والشراء بحراج الطيور والخردة وضمن التعليمات الاحترازية للوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، وبمتابعة مباشرة من وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي أن قرار إغلاق الحراج جاء للحد من انتشار فيروس كورونا، مبيناً أن الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية تقوم بجولاتها الميدانية على الأسواق الشعبية بهدف التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق الأنظمة عبر اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد المهندس الزايدي أن البلدية الفرعية تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن كل الملاحظات والمخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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