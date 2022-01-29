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"النصر" يجدِّد لثلاثي القدم.. ويوافق على إعارة "مختار" حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة نادي النصر اليوم السبت تمديد عقود ثلاثي الفريق الكروي الأول، اللاعبين (منصور الشمري ومختار علي وحمد المنصور).

ويمتد عقد منصور الشمري الجديد إلى 2026، فيما يستمر عقدا مختار والمنصور حتى عام 2025.

كما وافقت إدارة النصر على إعارة مختار علي إلى نادي الطائي حتى نهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني في سُلَّم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يجدِّد لثلاثي القدم.. ويوافق على إعارة "مختار" حتى نهاية الموسم
سبق

أعلنت إدارة نادي النصر اليوم السبت تمديد عقود ثلاثي الفريق الكروي الأول، اللاعبين (منصور الشمري ومختار علي وحمد المنصور).

ويمتد عقد منصور الشمري الجديد إلى 2026، فيما يستمر عقدا مختار والمنصور حتى عام 2025.

كما وافقت إدارة النصر على إعارة مختار علي إلى نادي الطائي حتى نهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني في سُلَّم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
08:34 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:35 PM

"النصر" يجدِّد لثلاثي القدم.. ويوافق على إعارة "مختار" حتى نهاية الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,181

أعلنت إدارة نادي النصر اليوم السبت تمديد عقود ثلاثي الفريق الكروي الأول، اللاعبين (منصور الشمري ومختار علي وحمد المنصور).

ويمتد عقد منصور الشمري الجديد إلى 2026، فيما يستمر عقدا مختار والمنصور حتى عام 2025.

كما وافقت إدارة النصر على إعارة مختار علي إلى نادي الطائي حتى نهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني في سُلَّم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.

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142 مليون ..

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