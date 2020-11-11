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رئيس الحكومة اللبنانية يدين الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في جدة

أكد تضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة المخططات التي تستهدف أمنها

دان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بأشد العبارات الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وتفصيلاً، قال الحريري في تصريح له اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "نؤكد على تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية وقيادتها في مواجهة المخططات كافة، التي تستهدف أمن المملكة وسلامتها، سائلين الله عز وجل الشفاء للمصابين وحماية السعودية وشعبها من كل شر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الحكومة اللبنانية يدين الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في جدة
سبق

دان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بأشد العبارات الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وتفصيلاً، قال الحريري في تصريح له اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "نؤكد على تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية وقيادتها في مواجهة المخططات كافة، التي تستهدف أمن المملكة وسلامتها، سائلين الله عز وجل الشفاء للمصابين وحماية السعودية وشعبها من كل شر".

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
11:36 PM

رئيس الحكومة اللبنانية يدين الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في جدة

أكد تضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة المخططات التي تستهدف أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بأشد العبارات الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وتفصيلاً، قال الحريري في تصريح له اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "نؤكد على تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية وقيادتها في مواجهة المخططات كافة، التي تستهدف أمن المملكة وسلامتها، سائلين الله عز وجل الشفاء للمصابين وحماية السعودية وشعبها من كل شر".

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