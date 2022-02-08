الإمارات.. خليجي حاول اقتحام شقة نساء في الـ 6 صباحاً

قضت محكمة خورفكان الابتدائية بالشارقة بحبس رجل (خليجي) ستة أشهر، بتهمة ارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالآداب العامة، بأن طرق باب شقة تقطنها نساء في الساعة السادسة صباحاً بصورةٍ قوية، بقصد الدخول، ثم وضع قدمه لمنع إغلاق الباب، ولمحاولة الدخول عنوة، على الرغم من أنه شاهد امرأة خلف الباب.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، تعود وقائع القضية، إلى أن المجني عليها قدّمت بلاغاً ضد المتهم، يفيد بدخوله إلى شقة سكنية في الصباح الباكر، بعد أن طرق الباب بقوة شديدة، ووضع رجله ومنع إغلاق الباب، موضحةً أن المتهم كان في حالة غير طبيعية، وحاول الدخول إلى الشقة عنوة دون إذن من ساكنيها.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بتهمتَي تعاطي المخدرات والإخلال بالآداب العامة، بعد أن تمّ إثبات تعاطيه، عبر أخذ عيّنة من سوائله وإرسالها إلى المختبر الجنائي، وتبيّن احتواؤها على المركبات الناتجة عن تعاطي المؤثر العقلي، والذي من شأنه الإضرار بالعقل والجهاز العصبي المركزي.

وبسؤال المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، لكن هيئة المحكمة أشارت إلى أنه ثبت من خلال أقوال الشاكي وشاهد الاتهام، وصور الكاميرات، قيام المتهم بانتهاك حرمة ملك الغير، بمحاولته دخول الشقة دون إذن من ساكنيها، كما أكّد تقرير المختبر الجنائي أن المركبات الواردة بنتيجة الفحص تضر تعاطيها في العقل والجهاز العصبي المركزي.

وقضت المحكمة بحبس المتهم ثلاثة أشهر عمّا هو منسوب إليه من اتهامٍ عن الفعل المُخل بالحياء، وثلاثة أشهر أخرى عمّا هو منسوب إليه من تعاطي المؤثرات الضارّة بالعقل، وإلزامه بالرسوم القضائية.