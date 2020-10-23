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شاهد.. محافظ "منشآت" يزور "جاهز" ويُثني على قدرات الشباب السعودي

"المنديل": أرقام المستفيدين تتصاعد يوميًّا.. وهدفنا أن نكون رقم واحد بالمملكة

زار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، شركة "جاهز" الدولية في مقرها الرئيسي في الرياض، واطلع على العمليات والأنشطة اليومية للشركة.

واستعرض الرئيس التنفيذي لـ"جاهز" غصاب المنديل، أمام المحافظ، أهم تطورات المنشأة السعودية الشابة، وخطواتها السريعة نحو مقدمة السوق في السنة الرابعة من عمر التطبيق المنتشر حاليًّا في السعودية.

وعلى هامش الزيارة أثنى محافظ "منشآت" على قدرة الشباب السعودي على المنافسة والتميز في جميع المجالات، وشكر مسؤولي "جاهز" على ما شاهده من إمكانيات تعتمد على شباب سعوديين مؤهلين وقادرين على صناعة الفرق.

وقال "المنديل": "اعتمدنا كثيرًا في جاهز على الكوادر السعودية، والسبب أنهم الأجود، وليس لأنهم سعوديون فقط"؛ مبينًا أن الأرقام في تصاعد يومي بالنسبة للمستفيدين الجدد من تطبيق "جاهز"، وأن "تركيز التطبيق على رفع معايير الجودة في العمليات، وهدف الشركة أن تكون رقم واحد بالمملكة ومن ثم التوسع في الدول العربية".

وثمّن لمحافظ "منشآت" الدعم الكبير الذي يجده الجميع من الهيئة التي تحرص على التعامل كشريك أساسي في دعم المشاريع من منطلق وطني رائع؛ حيث رافق محافظ هيئة منشآت في زيارته نائب المحافظ لريادة الأعمال عصام الذكير وعدد من مسؤولي الهيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. محافظ "منشآت" يزور "جاهز" ويُثني على قدرات الشباب السعودي
سبق

زار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، شركة "جاهز" الدولية في مقرها الرئيسي في الرياض، واطلع على العمليات والأنشطة اليومية للشركة.

واستعرض الرئيس التنفيذي لـ"جاهز" غصاب المنديل، أمام المحافظ، أهم تطورات المنشأة السعودية الشابة، وخطواتها السريعة نحو مقدمة السوق في السنة الرابعة من عمر التطبيق المنتشر حاليًّا في السعودية.

وعلى هامش الزيارة أثنى محافظ "منشآت" على قدرة الشباب السعودي على المنافسة والتميز في جميع المجالات، وشكر مسؤولي "جاهز" على ما شاهده من إمكانيات تعتمد على شباب سعوديين مؤهلين وقادرين على صناعة الفرق.

وقال "المنديل": "اعتمدنا كثيرًا في جاهز على الكوادر السعودية، والسبب أنهم الأجود، وليس لأنهم سعوديون فقط"؛ مبينًا أن الأرقام في تصاعد يومي بالنسبة للمستفيدين الجدد من تطبيق "جاهز"، وأن "تركيز التطبيق على رفع معايير الجودة في العمليات، وهدف الشركة أن تكون رقم واحد بالمملكة ومن ثم التوسع في الدول العربية".

وثمّن لمحافظ "منشآت" الدعم الكبير الذي يجده الجميع من الهيئة التي تحرص على التعامل كشريك أساسي في دعم المشاريع من منطلق وطني رائع؛ حيث رافق محافظ هيئة منشآت في زيارته نائب المحافظ لريادة الأعمال عصام الذكير وعدد من مسؤولي الهيئة.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
04:32 PM

شاهد.. محافظ "منشآت" يزور "جاهز" ويُثني على قدرات الشباب السعودي

"المنديل": أرقام المستفيدين تتصاعد يوميًّا.. وهدفنا أن نكون رقم واحد بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، شركة "جاهز" الدولية في مقرها الرئيسي في الرياض، واطلع على العمليات والأنشطة اليومية للشركة.

واستعرض الرئيس التنفيذي لـ"جاهز" غصاب المنديل، أمام المحافظ، أهم تطورات المنشأة السعودية الشابة، وخطواتها السريعة نحو مقدمة السوق في السنة الرابعة من عمر التطبيق المنتشر حاليًّا في السعودية.

وعلى هامش الزيارة أثنى محافظ "منشآت" على قدرة الشباب السعودي على المنافسة والتميز في جميع المجالات، وشكر مسؤولي "جاهز" على ما شاهده من إمكانيات تعتمد على شباب سعوديين مؤهلين وقادرين على صناعة الفرق.

وقال "المنديل": "اعتمدنا كثيرًا في جاهز على الكوادر السعودية، والسبب أنهم الأجود، وليس لأنهم سعوديون فقط"؛ مبينًا أن الأرقام في تصاعد يومي بالنسبة للمستفيدين الجدد من تطبيق "جاهز"، وأن "تركيز التطبيق على رفع معايير الجودة في العمليات، وهدف الشركة أن تكون رقم واحد بالمملكة ومن ثم التوسع في الدول العربية".

وثمّن لمحافظ "منشآت" الدعم الكبير الذي يجده الجميع من الهيئة التي تحرص على التعامل كشريك أساسي في دعم المشاريع من منطلق وطني رائع؛ حيث رافق محافظ هيئة منشآت في زيارته نائب المحافظ لريادة الأعمال عصام الذكير وعدد من مسؤولي الهيئة.

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