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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو.. الطالبة السعودية "ريناد الحسين" تحصل على جائزة أفضل اختراع بالعالم

ساعد 466 مليون أصم حول العالم على قيادة السيارة في جميع الدول

حصلت الطالبة السعودية "ريناد الحسين" طالبة الطب في جامعة الملك سعود على جائزة أفضل اختراع على مستوى العالم في عام 2020، كما حصلت على 3 ميداليات ذهبية في المسابقات العالمية للاختراعات؛ الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات في ماليزيا عام ٢٠١٩ والجائزة الذهبية في أولمبياد كوريا الدولي كأفضل اختراع على مستوى العالم عام ٢٠٢٠ وكأس المنظمة العالمية للملكية الفكرية "wipo" كأفضل اختراع على مستوى العالم عام ٢٠٢٠ والجائزة الذهبية في المسابقة العالمية "OCIIP" المقامة في قارة أفريقيا عام ٢٠٢٠.

تحدثت " الحسين" لقناة "الإخبارية" عن تفاصيل الاختراع قائلة: "الفكرة نبعت من اختراع يساعد الصم وهو عبارة عن مستشعرات تتعرف على الأصوات الخارجية وتترجم وترسل إلى الشاشة عبارة عن المعلومات ويتعرف الأصم على الأصوات الخارجية ويعرف مصدر الصوت، ولأن كثيراً من الصم لديهم ضعف في القراءة والكتابة قمت بإضافة الألوان والصور في الاختراع وتم إضافة ٣ ألوان في الاختراع اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر وكل لون لفئة معينة من الأصوات المهمة، وإضافة صورة لمصدر الصوت كما تمت إضافة محدث الصوت ومدى قرب المصدر الصوت وبعده.

وحول الأسباب التي دفعتها لهذا الاختراع أكدت أنها قرأت في إحدى الصحف خبراً حول مقتل أصم بيد الشرطة الأمريكية؛ لأنهم كانوا يحاولون إيقافه ولم يسمع الأصم، وتم إطلاق النار عليه؛ اعتقاداً منهم أنه يحاول الهرب، ولكن في الواقع أنه لم يكن يسمع، وبعد هذه الواقعة بدأت في فكرة اختراع يساعد على حل هذه المشكلة.

وأشارت إلى أن الاختراع يساعد ٤٦٦ مليون أصم حول العالم على قيادة السيارة في جميع الدول، وجعل الصم مدركين للأصوات الخارجية معتمدين على حاسة البصر ويقلل المخاطر.

وذكرت أنه منذ الصغر شعرت بأهمية العلم والقراءة والاطلاع، وشاركت ببرنامج موهبة وحصلت على درجة عالية والانضمام إلى برامج موهبة، وكانت الانطلاقة من هناك، وقدمت لها الدعم الكبير، وسنحت لها الفرصة بالمشاركة بالمسابقات العالمية، وتميزت في الاختراع على مستوى المملكة، وتم اختياري من وزارة التعليم تمثيل المملكة العربية السعودية في المسابقات الدولية، وبعد التحاقها بكلية الطب بجامعة الملك سعود تم اختيارها بين الطلبة المتفوقين والموهوبين لوجود المسابقات العالمية، وشاركت وحصلت على العديد من الجوائز.

الطالبة السعودية ريناد الحسين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. الطالبة السعودية "ريناد الحسين" تحصل على جائزة أفضل اختراع بالعالم
سبق

حصلت الطالبة السعودية "ريناد الحسين" طالبة الطب في جامعة الملك سعود على جائزة أفضل اختراع على مستوى العالم في عام 2020، كما حصلت على 3 ميداليات ذهبية في المسابقات العالمية للاختراعات؛ الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات في ماليزيا عام ٢٠١٩ والجائزة الذهبية في أولمبياد كوريا الدولي كأفضل اختراع على مستوى العالم عام ٢٠٢٠ وكأس المنظمة العالمية للملكية الفكرية "wipo" كأفضل اختراع على مستوى العالم عام ٢٠٢٠ والجائزة الذهبية في المسابقة العالمية "OCIIP" المقامة في قارة أفريقيا عام ٢٠٢٠.

تحدثت " الحسين" لقناة "الإخبارية" عن تفاصيل الاختراع قائلة: "الفكرة نبعت من اختراع يساعد الصم وهو عبارة عن مستشعرات تتعرف على الأصوات الخارجية وتترجم وترسل إلى الشاشة عبارة عن المعلومات ويتعرف الأصم على الأصوات الخارجية ويعرف مصدر الصوت، ولأن كثيراً من الصم لديهم ضعف في القراءة والكتابة قمت بإضافة الألوان والصور في الاختراع وتم إضافة ٣ ألوان في الاختراع اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر وكل لون لفئة معينة من الأصوات المهمة، وإضافة صورة لمصدر الصوت كما تمت إضافة محدث الصوت ومدى قرب المصدر الصوت وبعده.

وحول الأسباب التي دفعتها لهذا الاختراع أكدت أنها قرأت في إحدى الصحف خبراً حول مقتل أصم بيد الشرطة الأمريكية؛ لأنهم كانوا يحاولون إيقافه ولم يسمع الأصم، وتم إطلاق النار عليه؛ اعتقاداً منهم أنه يحاول الهرب، ولكن في الواقع أنه لم يكن يسمع، وبعد هذه الواقعة بدأت في فكرة اختراع يساعد على حل هذه المشكلة.

وأشارت إلى أن الاختراع يساعد ٤٦٦ مليون أصم حول العالم على قيادة السيارة في جميع الدول، وجعل الصم مدركين للأصوات الخارجية معتمدين على حاسة البصر ويقلل المخاطر.

وذكرت أنه منذ الصغر شعرت بأهمية العلم والقراءة والاطلاع، وشاركت ببرنامج موهبة وحصلت على درجة عالية والانضمام إلى برامج موهبة، وكانت الانطلاقة من هناك، وقدمت لها الدعم الكبير، وسنحت لها الفرصة بالمشاركة بالمسابقات العالمية، وتميزت في الاختراع على مستوى المملكة، وتم اختياري من وزارة التعليم تمثيل المملكة العربية السعودية في المسابقات الدولية، وبعد التحاقها بكلية الطب بجامعة الملك سعود تم اختيارها بين الطلبة المتفوقين والموهوبين لوجود المسابقات العالمية، وشاركت وحصلت على العديد من الجوائز.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
04:52 PM
اخر تعديل
03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
05:13 PM

بالفيديو.. الطالبة السعودية "ريناد الحسين" تحصل على جائزة أفضل اختراع بالعالم

ساعد 466 مليون أصم حول العالم على قيادة السيارة في جميع الدول

A A A
يوسف سفر - الرياض
2
959

حصلت الطالبة السعودية "ريناد الحسين" طالبة الطب في جامعة الملك سعود على جائزة أفضل اختراع على مستوى العالم في عام 2020، كما حصلت على 3 ميداليات ذهبية في المسابقات العالمية للاختراعات؛ الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات في ماليزيا عام ٢٠١٩ والجائزة الذهبية في أولمبياد كوريا الدولي كأفضل اختراع على مستوى العالم عام ٢٠٢٠ وكأس المنظمة العالمية للملكية الفكرية "wipo" كأفضل اختراع على مستوى العالم عام ٢٠٢٠ والجائزة الذهبية في المسابقة العالمية "OCIIP" المقامة في قارة أفريقيا عام ٢٠٢٠.

تحدثت " الحسين" لقناة "الإخبارية" عن تفاصيل الاختراع قائلة: "الفكرة نبعت من اختراع يساعد الصم وهو عبارة عن مستشعرات تتعرف على الأصوات الخارجية وتترجم وترسل إلى الشاشة عبارة عن المعلومات ويتعرف الأصم على الأصوات الخارجية ويعرف مصدر الصوت، ولأن كثيراً من الصم لديهم ضعف في القراءة والكتابة قمت بإضافة الألوان والصور في الاختراع وتم إضافة ٣ ألوان في الاختراع اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر وكل لون لفئة معينة من الأصوات المهمة، وإضافة صورة لمصدر الصوت كما تمت إضافة محدث الصوت ومدى قرب المصدر الصوت وبعده.

وحول الأسباب التي دفعتها لهذا الاختراع أكدت أنها قرأت في إحدى الصحف خبراً حول مقتل أصم بيد الشرطة الأمريكية؛ لأنهم كانوا يحاولون إيقافه ولم يسمع الأصم، وتم إطلاق النار عليه؛ اعتقاداً منهم أنه يحاول الهرب، ولكن في الواقع أنه لم يكن يسمع، وبعد هذه الواقعة بدأت في فكرة اختراع يساعد على حل هذه المشكلة.

وأشارت إلى أن الاختراع يساعد ٤٦٦ مليون أصم حول العالم على قيادة السيارة في جميع الدول، وجعل الصم مدركين للأصوات الخارجية معتمدين على حاسة البصر ويقلل المخاطر.

وذكرت أنه منذ الصغر شعرت بأهمية العلم والقراءة والاطلاع، وشاركت ببرنامج موهبة وحصلت على درجة عالية والانضمام إلى برامج موهبة، وكانت الانطلاقة من هناك، وقدمت لها الدعم الكبير، وسنحت لها الفرصة بالمشاركة بالمسابقات العالمية، وتميزت في الاختراع على مستوى المملكة، وتم اختياري من وزارة التعليم تمثيل المملكة العربية السعودية في المسابقات الدولية، وبعد التحاقها بكلية الطب بجامعة الملك سعود تم اختيارها بين الطلبة المتفوقين والموهوبين لوجود المسابقات العالمية، وشاركت وحصلت على العديد من الجوائز.

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