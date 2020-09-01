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عبر زووم.. "هيئة الصحفيين" بمكة تنظم لقاء الإعلام السعودي والاقتصاد النفطي

الإحيوى: يستهدف تعزيز الثقافة النفطية والتعريف بأرامكو كأكبر شركة نفط في العالم

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل 6 / 9 /2020م؛ لقاء عن بعد مع المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد سرور الصبان بعنوان "الإعلام السعودي والاقتصاد النفطي"، ويدير اللقاء الإعلامي حاتم سعد العميري عبر تطبيق زووم.

وقال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي: إن هذا النشاط يأتي ضمن البرامج المتعددة لأنشطة فرع الهيئة بمكة المكرمة لتحقيق الأهداف العامة للهيئة، ويتشرف الفرع بدعوة جميع الزملاء الإعلاميين والمهتمين بموضوع اللقاء.

وأضاف "الإحيوي" أن المحاور الرئيسية والفرعية للقاء تتمثل في: أهمية دور الإعلام السعودي في الاقتصاد النفطي ونشر الثقافة النفطية المحلية واقتصاديات الطاقة، وإدراج النفط في المناهج السعودية.

وقال: إن اللقاء يستهدف تعزيز الثقافة النفطية بالمجتمع وتعريف المواطنين بأرامكو كأكبر شركة نفط في العالم ورؤية ٢٠٣٠ والتحولات في صناعة النفط والغاز، وكذلك التحديات التي تواجه النفط في الأسواق العالمية، وذروة الطلب على النفط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر زووم.. "هيئة الصحفيين" بمكة تنظم لقاء الإعلام السعودي والاقتصاد النفطي
سبق

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل 6 / 9 /2020م؛ لقاء عن بعد مع المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد سرور الصبان بعنوان "الإعلام السعودي والاقتصاد النفطي"، ويدير اللقاء الإعلامي حاتم سعد العميري عبر تطبيق زووم.

وقال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي: إن هذا النشاط يأتي ضمن البرامج المتعددة لأنشطة فرع الهيئة بمكة المكرمة لتحقيق الأهداف العامة للهيئة، ويتشرف الفرع بدعوة جميع الزملاء الإعلاميين والمهتمين بموضوع اللقاء.

وأضاف "الإحيوي" أن المحاور الرئيسية والفرعية للقاء تتمثل في: أهمية دور الإعلام السعودي في الاقتصاد النفطي ونشر الثقافة النفطية المحلية واقتصاديات الطاقة، وإدراج النفط في المناهج السعودية.

وقال: إن اللقاء يستهدف تعزيز الثقافة النفطية بالمجتمع وتعريف المواطنين بأرامكو كأكبر شركة نفط في العالم ورؤية ٢٠٣٠ والتحولات في صناعة النفط والغاز، وكذلك التحديات التي تواجه النفط في الأسواق العالمية، وذروة الطلب على النفط.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
09:50 PM

عبر زووم.. "هيئة الصحفيين" بمكة تنظم لقاء الإعلام السعودي والاقتصاد النفطي

الإحيوى: يستهدف تعزيز الثقافة النفطية والتعريف بأرامكو كأكبر شركة نفط في العالم

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل 6 / 9 /2020م؛ لقاء عن بعد مع المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد سرور الصبان بعنوان "الإعلام السعودي والاقتصاد النفطي"، ويدير اللقاء الإعلامي حاتم سعد العميري عبر تطبيق زووم.

وقال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي: إن هذا النشاط يأتي ضمن البرامج المتعددة لأنشطة فرع الهيئة بمكة المكرمة لتحقيق الأهداف العامة للهيئة، ويتشرف الفرع بدعوة جميع الزملاء الإعلاميين والمهتمين بموضوع اللقاء.

وأضاف "الإحيوي" أن المحاور الرئيسية والفرعية للقاء تتمثل في: أهمية دور الإعلام السعودي في الاقتصاد النفطي ونشر الثقافة النفطية المحلية واقتصاديات الطاقة، وإدراج النفط في المناهج السعودية.

وقال: إن اللقاء يستهدف تعزيز الثقافة النفطية بالمجتمع وتعريف المواطنين بأرامكو كأكبر شركة نفط في العالم ورؤية ٢٠٣٠ والتحولات في صناعة النفط والغاز، وكذلك التحديات التي تواجه النفط في الأسواق العالمية، وذروة الطلب على النفط.

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