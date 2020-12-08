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"الداخلية": "أبشر" تقدم 280 خدمة لـ 18 مليون مستفيد

بإجمالي استعلام كلي 1.2 مليار و300 مليون عملية تفاعلية

كشفت وزارة الداخلية عن إحصاءات منصة "أبشر" عبر منصاتها الثلاث: "أبشر أفراد"، و"أبشر أعمال"، و"أبشر حكومة"، التي تنوّعت بين عمليات استعلامية وإجرائية، دون الحاجة إلى زيارة المستفيد الجهة مقدمة الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الخدمات المقدمة عبر منصة "أبشر"، بلغ 280 خدمة، منها 21 خدمة دُشنت في العام الماضي (1441 هـ) لعدد من قطاعات "الداخلية"، الأمنية والخدمية، سهلت كثيراً من إجراءات المواطنين والمقيمين والزوّار، ووصل عدد المستفيدين منها إلى 18.3 مليون مستفيد.

وذكرت أن إجمالي الاستعلامات الكلي من خلال منصة "أبشر"، بلغ 1.2 مليار، بمعدل استعلام سنوي 120 مليون خدمة استعلامية، وعدد عمليات كلي 300 مليون عملية تفاعلية، بينما معدل الخدمات التفاعلية السنوي 30 مليون خدمة تفاعلية.

من جهة أخرى، تشارك وزارة الداخلية للعام السادس على التوالي في أسبوع جيتكس 2020 في دبي، وتعد منصة "أبشر" أحد أبرز المحاور الستة المشاركة، فهي من أولى المنصات في بناء الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وكان لوزارة الداخلية السبق في إعادة هندسة الإجراءات لخدماتها المقدمة يدوياً وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، أعطت الثقة للعملاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والبدء بالتحول الرقمي.

وتهدف وزارة الداخلية إلى الانتقال من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى مفهوم الحكومة الذكية، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتستمر منصة "أبشر" في الريادة في التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما تهدف الوزارة من خلال منصة "أبشر" إلى أتمتة الخدمات الحكومية ورفع مستوى أمن المعلومات وجودة الحياة، لتستمر رحلة المنصة نحو "حلول تقنية لوطن آمن".

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": "أبشر" تقدم 280 خدمة لـ 18 مليون مستفيد
سبق

كشفت وزارة الداخلية عن إحصاءات منصة "أبشر" عبر منصاتها الثلاث: "أبشر أفراد"، و"أبشر أعمال"، و"أبشر حكومة"، التي تنوّعت بين عمليات استعلامية وإجرائية، دون الحاجة إلى زيارة المستفيد الجهة مقدمة الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الخدمات المقدمة عبر منصة "أبشر"، بلغ 280 خدمة، منها 21 خدمة دُشنت في العام الماضي (1441 هـ) لعدد من قطاعات "الداخلية"، الأمنية والخدمية، سهلت كثيراً من إجراءات المواطنين والمقيمين والزوّار، ووصل عدد المستفيدين منها إلى 18.3 مليون مستفيد.

وذكرت أن إجمالي الاستعلامات الكلي من خلال منصة "أبشر"، بلغ 1.2 مليار، بمعدل استعلام سنوي 120 مليون خدمة استعلامية، وعدد عمليات كلي 300 مليون عملية تفاعلية، بينما معدل الخدمات التفاعلية السنوي 30 مليون خدمة تفاعلية.

من جهة أخرى، تشارك وزارة الداخلية للعام السادس على التوالي في أسبوع جيتكس 2020 في دبي، وتعد منصة "أبشر" أحد أبرز المحاور الستة المشاركة، فهي من أولى المنصات في بناء الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وكان لوزارة الداخلية السبق في إعادة هندسة الإجراءات لخدماتها المقدمة يدوياً وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، أعطت الثقة للعملاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والبدء بالتحول الرقمي.

وتهدف وزارة الداخلية إلى الانتقال من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى مفهوم الحكومة الذكية، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتستمر منصة "أبشر" في الريادة في التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما تهدف الوزارة من خلال منصة "أبشر" إلى أتمتة الخدمات الحكومية ورفع مستوى أمن المعلومات وجودة الحياة، لتستمر رحلة المنصة نحو "حلول تقنية لوطن آمن".

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
01:25 PM

"الداخلية": "أبشر" تقدم 280 خدمة لـ 18 مليون مستفيد

بإجمالي استعلام كلي 1.2 مليار و300 مليون عملية تفاعلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة الداخلية عن إحصاءات منصة "أبشر" عبر منصاتها الثلاث: "أبشر أفراد"، و"أبشر أعمال"، و"أبشر حكومة"، التي تنوّعت بين عمليات استعلامية وإجرائية، دون الحاجة إلى زيارة المستفيد الجهة مقدمة الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الخدمات المقدمة عبر منصة "أبشر"، بلغ 280 خدمة، منها 21 خدمة دُشنت في العام الماضي (1441 هـ) لعدد من قطاعات "الداخلية"، الأمنية والخدمية، سهلت كثيراً من إجراءات المواطنين والمقيمين والزوّار، ووصل عدد المستفيدين منها إلى 18.3 مليون مستفيد.

وذكرت أن إجمالي الاستعلامات الكلي من خلال منصة "أبشر"، بلغ 1.2 مليار، بمعدل استعلام سنوي 120 مليون خدمة استعلامية، وعدد عمليات كلي 300 مليون عملية تفاعلية، بينما معدل الخدمات التفاعلية السنوي 30 مليون خدمة تفاعلية.

من جهة أخرى، تشارك وزارة الداخلية للعام السادس على التوالي في أسبوع جيتكس 2020 في دبي، وتعد منصة "أبشر" أحد أبرز المحاور الستة المشاركة، فهي من أولى المنصات في بناء الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وكان لوزارة الداخلية السبق في إعادة هندسة الإجراءات لخدماتها المقدمة يدوياً وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، أعطت الثقة للعملاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والبدء بالتحول الرقمي.

وتهدف وزارة الداخلية إلى الانتقال من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى مفهوم الحكومة الذكية، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتستمر منصة "أبشر" في الريادة في التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما تهدف الوزارة من خلال منصة "أبشر" إلى أتمتة الخدمات الحكومية ورفع مستوى أمن المعلومات وجودة الحياة، لتستمر رحلة المنصة نحو "حلول تقنية لوطن آمن".

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