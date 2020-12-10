سكان شمال "الخرمة" يعالجون ضَعف شبكات الاتصال بأجهزة "تقوية"

في محاولة فردية منهم لمواكبة تعليم أولادهم عبر "منصتي"

لم يجد عدد من سكان حي "المحمدية" و"الخليج" ومخطط "الدغمية" الواقعة شمال محافظة الخرمة لمعالجة ضعف خدمات شبكات الاتصال والإنترنت وحتى يستمر تعليم أبناءهم؛ إلا شراء أجهزة خاصة لتقوية الشبكات ثم تركيبها في منازلهم.

وقال لـ"سبق" المواطن "محمد السبيعي": ما زالت معاناتنا مستمرة مع ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت في حي الخليج بالخرمة.

وأضاف: نظرًا لعدم التجاوب مع الشكاوى التي نرفعها لخدمة العملاء بشركات الاتصالات، قام بعض الجيران بشراء أجهزة تقوية للشبكات؛ في محاولة فردية منهم لمواكبة تعليم أولادهم عبر "منصتي"؛ لكن هذه الأجهزة محدودة الخدمة، وتكثر فيها الأعطال والتوقف.

كما أكد عدد من المواطنين لـ"سبق" أنهم في مخطط "الدغمية" وحي "المحمدية" يعانون من ضعف شبكات الاتصال والإنترنت منذ فترة طويلة، رغم أنهم تقدموا بأكثر من شكوى في وقت سابق لحل مشكلتهم؛ ولكن يتم إغلاق هذه الشكاوى دون حل.

وطالَبَ سكان الأحياء الشمالية بالخرمة، الجهات ذات العلاقة، بالنظر في معاناتهم مع شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت وحل مشكلتهم بأسرع وقت.