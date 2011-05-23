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برئاسة وزير الرياضة.. "الأولمبية السعودية" تعقد جمعيتها العمومية الـ24

لانتخاب مجلس إدارة للدورة الانتخابية 2021 - 2024

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد الاجتماع الـ24 للجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية بالصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور نائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي، وأعضاء الجمعية كافة.

وسيشهد الاجتماع انتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للدورة الانتخابية 2021-2024م بعد اعتماد رؤساء وأعضاء الاتحادات واللجان والروابط من قِبل رئيس اللجنة، كما سيتم الاطلاع على التقارير المالية والإدارية والمشاريع التي تمت خلال عام 2020م.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأولمبية السعودية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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برئاسة وزير الرياضة.. "الأولمبية السعودية" تعقد جمعيتها العمومية الـ24
سبق

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد الاجتماع الـ24 للجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية بالصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور نائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي، وأعضاء الجمعية كافة.

وسيشهد الاجتماع انتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للدورة الانتخابية 2021-2024م بعد اعتماد رؤساء وأعضاء الاتحادات واللجان والروابط من قِبل رئيس اللجنة، كما سيتم الاطلاع على التقارير المالية والإدارية والمشاريع التي تمت خلال عام 2020م.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
12:14 AM

برئاسة وزير الرياضة.. "الأولمبية السعودية" تعقد جمعيتها العمومية الـ24

لانتخاب مجلس إدارة للدورة الانتخابية 2021 - 2024

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد الاجتماع الـ24 للجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية بالصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور نائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي، وأعضاء الجمعية كافة.

وسيشهد الاجتماع انتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للدورة الانتخابية 2021-2024م بعد اعتماد رؤساء وأعضاء الاتحادات واللجان والروابط من قِبل رئيس اللجنة، كما سيتم الاطلاع على التقارير المالية والإدارية والمشاريع التي تمت خلال عام 2020م.

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