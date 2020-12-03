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اليابان تخطط لوقف بيع سيارات البنزين.. محرك هجين أو كهربائي أو هيدروجيني

خطوة قد تدفع الشركات المصنعة للعمل بنشاط في مجال تطوير المحركات الكهربائية

تخطط اليابان لوقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحرك البنزين في منتصف الثلاثينيات من القرن الحالي (2030)، وتقوم وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة بالاستعداد لهذه الخطوة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية؛ فإن جميع السيارات الجديدة المسموح بيعها في التاريخ المذكور، يجب أن يكون لها محرك هجين أو كهربائي أو هيدروجيني.

والدافع من وراء ذلك هو إعلان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجي عن نية اليابان خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن تدفع الخطوة الشركات المصنعة للسيارات في اليابان للعمل بنشاط في مجال تطوير المحركات الكهربائية للسيارات.

كذلك من المتوقع أن يتم تحديد الاتجاهات الرئيسية لهذا الهدف بحلول نهاية العام الجاري.

اليابان السيارات الجديدة

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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اليابان تخطط لوقف بيع سيارات البنزين.. محرك هجين أو كهربائي أو هيدروجيني
سبق

تخطط اليابان لوقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحرك البنزين في منتصف الثلاثينيات من القرن الحالي (2030)، وتقوم وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة بالاستعداد لهذه الخطوة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية؛ فإن جميع السيارات الجديدة المسموح بيعها في التاريخ المذكور، يجب أن يكون لها محرك هجين أو كهربائي أو هيدروجيني.

والدافع من وراء ذلك هو إعلان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجي عن نية اليابان خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن تدفع الخطوة الشركات المصنعة للسيارات في اليابان للعمل بنشاط في مجال تطوير المحركات الكهربائية للسيارات.

كذلك من المتوقع أن يتم تحديد الاتجاهات الرئيسية لهذا الهدف بحلول نهاية العام الجاري.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
10:10 AM

اليابان تخطط لوقف بيع سيارات البنزين.. محرك هجين أو كهربائي أو هيدروجيني

خطوة قد تدفع الشركات المصنعة للعمل بنشاط في مجال تطوير المحركات الكهربائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,934

تخطط اليابان لوقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحرك البنزين في منتصف الثلاثينيات من القرن الحالي (2030)، وتقوم وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة بالاستعداد لهذه الخطوة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية؛ فإن جميع السيارات الجديدة المسموح بيعها في التاريخ المذكور، يجب أن يكون لها محرك هجين أو كهربائي أو هيدروجيني.

والدافع من وراء ذلك هو إعلان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجي عن نية اليابان خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن تدفع الخطوة الشركات المصنعة للسيارات في اليابان للعمل بنشاط في مجال تطوير المحركات الكهربائية للسيارات.

كذلك من المتوقع أن يتم تحديد الاتجاهات الرئيسية لهذا الهدف بحلول نهاية العام الجاري.

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