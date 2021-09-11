النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدية الحاج" تطلق مشروع خطتها الإستراتيجية الثالثة بجوار الحرم المكي

"العامر": تم وضعها لتتماشى مع تحقيق أهداف الرؤية الطموحة 2030

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر مشروع بناء خطتها الإستراتيجية الثالثة تحت شعار "خطة نجاح" في مقرها الرئيس بجوار الحرم المكي بمشاركة مجلس إدارة الجمعية، ومنسوبي الإدارة التنفيذية للجمعية، وفريق الخطة الإستراتيجية.

وتفصيلاً، أوضح المدير العام للجمعية منصور العامر أن جمعية هدية زاخرة بالكوادر الوطنية المميزة، والتي عملت خلال الأعوام الماضية بعد توفيق الله في وضع هدية في مقدمة الجمعيات الخيرية في وطننا المعطاء، شاركت في تقديم أنموذجٍ فريدٍ من الخدمات النوعية والإبداعية للحجاج والمعتمرين والزوار طوال العام.

وأضاف "العامر" أنه بدعم ودعاء المحبين أصبحت من أهم وأبرز الجهات الخادمة لضيوف الرحمن بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إدارياً، ووزارة الحج والعمرة فنياً بمتابعة إدارة المسؤولية الاجتماعية فيها.

وبين أن الجمعية وضعت خطتها الإستراتيجية لتتماشى مع تحقيق أهداف الرؤية الطموحة 2030، ومواءمة برامجها وخدماتها مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الإيمانية.

وأكد "العامر" أن الخطة الإستراتيجية أتت لتعزيز الجهود السابقة لأعضاء مجالس إدارة الجمعية في الدورتين الأولى والثانية، وتأسيساً للمسيرة التي يقودها مجلس إدارة الجمعية في دورته الثالثة شاكراً لجميع منسوبي الجمعية دورهم وما يقدمونه من تفان في خدمة ضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"هدية الحاج" تطلق مشروع خطتها الإستراتيجية الثالثة بجوار الحرم المكي
سبق

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر مشروع بناء خطتها الإستراتيجية الثالثة تحت شعار "خطة نجاح" في مقرها الرئيس بجوار الحرم المكي بمشاركة مجلس إدارة الجمعية، ومنسوبي الإدارة التنفيذية للجمعية، وفريق الخطة الإستراتيجية.

وتفصيلاً، أوضح المدير العام للجمعية منصور العامر أن جمعية هدية زاخرة بالكوادر الوطنية المميزة، والتي عملت خلال الأعوام الماضية بعد توفيق الله في وضع هدية في مقدمة الجمعيات الخيرية في وطننا المعطاء، شاركت في تقديم أنموذجٍ فريدٍ من الخدمات النوعية والإبداعية للحجاج والمعتمرين والزوار طوال العام.

وأضاف "العامر" أنه بدعم ودعاء المحبين أصبحت من أهم وأبرز الجهات الخادمة لضيوف الرحمن بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إدارياً، ووزارة الحج والعمرة فنياً بمتابعة إدارة المسؤولية الاجتماعية فيها.

وبين أن الجمعية وضعت خطتها الإستراتيجية لتتماشى مع تحقيق أهداف الرؤية الطموحة 2030، ومواءمة برامجها وخدماتها مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الإيمانية.

وأكد "العامر" أن الخطة الإستراتيجية أتت لتعزيز الجهود السابقة لأعضاء مجالس إدارة الجمعية في الدورتين الأولى والثانية، وتأسيساً للمسيرة التي يقودها مجلس إدارة الجمعية في دورته الثالثة شاكراً لجميع منسوبي الجمعية دورهم وما يقدمونه من تفان في خدمة ضيوف الرحمن.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
12:53 AM

"هدية الحاج" تطلق مشروع خطتها الإستراتيجية الثالثة بجوار الحرم المكي

"العامر": تم وضعها لتتماشى مع تحقيق أهداف الرؤية الطموحة 2030

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
184

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر مشروع بناء خطتها الإستراتيجية الثالثة تحت شعار "خطة نجاح" في مقرها الرئيس بجوار الحرم المكي بمشاركة مجلس إدارة الجمعية، ومنسوبي الإدارة التنفيذية للجمعية، وفريق الخطة الإستراتيجية.

وتفصيلاً، أوضح المدير العام للجمعية منصور العامر أن جمعية هدية زاخرة بالكوادر الوطنية المميزة، والتي عملت خلال الأعوام الماضية بعد توفيق الله في وضع هدية في مقدمة الجمعيات الخيرية في وطننا المعطاء، شاركت في تقديم أنموذجٍ فريدٍ من الخدمات النوعية والإبداعية للحجاج والمعتمرين والزوار طوال العام.

وأضاف "العامر" أنه بدعم ودعاء المحبين أصبحت من أهم وأبرز الجهات الخادمة لضيوف الرحمن بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إدارياً، ووزارة الحج والعمرة فنياً بمتابعة إدارة المسؤولية الاجتماعية فيها.

وبين أن الجمعية وضعت خطتها الإستراتيجية لتتماشى مع تحقيق أهداف الرؤية الطموحة 2030، ومواءمة برامجها وخدماتها مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الإيمانية.

وأكد "العامر" أن الخطة الإستراتيجية أتت لتعزيز الجهود السابقة لأعضاء مجالس إدارة الجمعية في الدورتين الأولى والثانية، وتأسيساً للمسيرة التي يقودها مجلس إدارة الجمعية في دورته الثالثة شاكراً لجميع منسوبي الجمعية دورهم وما يقدمونه من تفان في خدمة ضيوف الرحمن.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,540
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,594
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,816
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,911

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة