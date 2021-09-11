"هدية الحاج" تطلق مشروع خطتها الإستراتيجية الثالثة بجوار الحرم المكي

"العامر": تم وضعها لتتماشى مع تحقيق أهداف الرؤية الطموحة 2030

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر مشروع بناء خطتها الإستراتيجية الثالثة تحت شعار "خطة نجاح" في مقرها الرئيس بجوار الحرم المكي بمشاركة مجلس إدارة الجمعية، ومنسوبي الإدارة التنفيذية للجمعية، وفريق الخطة الإستراتيجية.



وتفصيلاً، أوضح المدير العام للجمعية منصور العامر أن جمعية هدية زاخرة بالكوادر الوطنية المميزة، والتي عملت خلال الأعوام الماضية بعد توفيق الله في وضع هدية في مقدمة الجمعيات الخيرية في وطننا المعطاء، شاركت في تقديم أنموذجٍ فريدٍ من الخدمات النوعية والإبداعية للحجاج والمعتمرين والزوار طوال العام.



وأضاف "العامر" أنه بدعم ودعاء المحبين أصبحت من أهم وأبرز الجهات الخادمة لضيوف الرحمن بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إدارياً، ووزارة الحج والعمرة فنياً بمتابعة إدارة المسؤولية الاجتماعية فيها.



وبين أن الجمعية وضعت خطتها الإستراتيجية لتتماشى مع تحقيق أهداف الرؤية الطموحة 2030، ومواءمة برامجها وخدماتها مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الإيمانية.



وأكد "العامر" أن الخطة الإستراتيجية أتت لتعزيز الجهود السابقة لأعضاء مجالس إدارة الجمعية في الدورتين الأولى والثانية، وتأسيساً للمسيرة التي يقودها مجلس إدارة الجمعية في دورته الثالثة شاكراً لجميع منسوبي الجمعية دورهم وما يقدمونه من تفان في خدمة ضيوف الرحمن.