النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 80 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 95 خلال الـ24 ساعة الماضية

هذه الأعراض تدل على مخاطر صحية على القلب.. احذرها

يستلزم ظهورها أو الشعور بها مراجعة الطبيب المختص فوراً

للقلب أهمية قصوى بجسم الإنسان، لذلك من المهم المحافظة على صحته ونشاطه ومراجعة الطبيب عند الشعور بأيّ مشكلة تواجهه أو تضعف نشاطه.

وحذّر الطبيب الروسي زاؤور شوغوشيف؛ الأخصائي في أمراض القلب من ثلاثة أعراض قد تنذر بقرب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب البيان، حذّر شوغوشيف من خطر شعور الإنسان بالحرقة وسط الصدر أو ضيق التنفس لدى انتقال الإنسان من غرفة دافئة إلى مكان بارد، وهو إحساس يمكن أن يدوم لمدة 5 دقائق.

وأشار الطبيب إلى ضرورة لجوء الإنسان إلى استشارة الأخصائيين لدى شعوره بأيّ إزعاجٍ في الصدر، مثلاً أثناء أنشطته البدنية.

وفي وقت سابق، ذكر طبيب روسي آخر أعراضاً خفية لأمراض القلب والأوعية الدموية، بينها ارتفاع الضغط في غياب أعراض أمراض أخرى، واضطرابات في ضربات القلب والدوار.

الرئيسية/ محطات

اعلان
هذه الأعراض تدل على مخاطر صحية على القلب.. احذرها
سبق

للقلب أهمية قصوى بجسم الإنسان، لذلك من المهم المحافظة على صحته ونشاطه ومراجعة الطبيب عند الشعور بأيّ مشكلة تواجهه أو تضعف نشاطه.

وحذّر الطبيب الروسي زاؤور شوغوشيف؛ الأخصائي في أمراض القلب من ثلاثة أعراض قد تنذر بقرب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب البيان، حذّر شوغوشيف من خطر شعور الإنسان بالحرقة وسط الصدر أو ضيق التنفس لدى انتقال الإنسان من غرفة دافئة إلى مكان بارد، وهو إحساس يمكن أن يدوم لمدة 5 دقائق.

وأشار الطبيب إلى ضرورة لجوء الإنسان إلى استشارة الأخصائيين لدى شعوره بأيّ إزعاجٍ في الصدر، مثلاً أثناء أنشطته البدنية.

وفي وقت سابق، ذكر طبيب روسي آخر أعراضاً خفية لأمراض القلب والأوعية الدموية، بينها ارتفاع الضغط في غياب أعراض أمراض أخرى، واضطرابات في ضربات القلب والدوار.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
09:17 AM

هذه الأعراض تدل على مخاطر صحية على القلب.. احذرها

يستلزم ظهورها أو الشعور بها مراجعة الطبيب المختص فوراً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
7,766

للقلب أهمية قصوى بجسم الإنسان، لذلك من المهم المحافظة على صحته ونشاطه ومراجعة الطبيب عند الشعور بأيّ مشكلة تواجهه أو تضعف نشاطه.

وحذّر الطبيب الروسي زاؤور شوغوشيف؛ الأخصائي في أمراض القلب من ثلاثة أعراض قد تنذر بقرب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب البيان، حذّر شوغوشيف من خطر شعور الإنسان بالحرقة وسط الصدر أو ضيق التنفس لدى انتقال الإنسان من غرفة دافئة إلى مكان بارد، وهو إحساس يمكن أن يدوم لمدة 5 دقائق.

وأشار الطبيب إلى ضرورة لجوء الإنسان إلى استشارة الأخصائيين لدى شعوره بأيّ إزعاجٍ في الصدر، مثلاً أثناء أنشطته البدنية.

وفي وقت سابق، ذكر طبيب روسي آخر أعراضاً خفية لأمراض القلب والأوعية الدموية، بينها ارتفاع الضغط في غياب أعراض أمراض أخرى، واضطرابات في ضربات القلب والدوار.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,588
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,608
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,825
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,944

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة