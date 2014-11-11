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فضيحة من كاميرات الحوثيين .. الميليشيات تعترف بتفجير المدارس والممتلكات

عناصر تشرح كيفية تشريك وتسليك المواقع بحجة ومن ثم الابتعاد عنها قبل التنفيذ

كشف مقطع فيديو من كاميرات الحوثيين، اعترافات العناصر بتفجير مدارس وممتلكات خاصة وعامة في محافظة حجة؛ وذلك استمراراً لعملياتهم الإرهابية.

وبيّن الفيديو اعترافات من عناصر الميليشيات الإرهابية لعملية إرهابية جديدة تتمثل في تفجير مدارس وخزانات في حجة- شمالي اليمن، وتضمن شرحاً عن تنفيذ العملية الإرهابية، وكيفية تشريك وتسليك المواقع ومن ثم الابتعاد عنها وتفجيرها.

الحوثيين ميليشيا الحوثي

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فضيحة من كاميرات الحوثيين .. الميليشيات تعترف بتفجير المدارس والممتلكات
سبق

كشف مقطع فيديو من كاميرات الحوثيين، اعترافات العناصر بتفجير مدارس وممتلكات خاصة وعامة في محافظة حجة؛ وذلك استمراراً لعملياتهم الإرهابية.

وبيّن الفيديو اعترافات من عناصر الميليشيات الإرهابية لعملية إرهابية جديدة تتمثل في تفجير مدارس وخزانات في حجة- شمالي اليمن، وتضمن شرحاً عن تنفيذ العملية الإرهابية، وكيفية تشريك وتسليك المواقع ومن ثم الابتعاد عنها وتفجيرها.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
11:27 AM

فضيحة من كاميرات الحوثيين .. الميليشيات تعترف بتفجير المدارس والممتلكات

عناصر تشرح كيفية تشريك وتسليك المواقع بحجة ومن ثم الابتعاد عنها قبل التنفيذ

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محمد المواسي - الحد الجنوبي
0
178

كشف مقطع فيديو من كاميرات الحوثيين، اعترافات العناصر بتفجير مدارس وممتلكات خاصة وعامة في محافظة حجة؛ وذلك استمراراً لعملياتهم الإرهابية.

وبيّن الفيديو اعترافات من عناصر الميليشيات الإرهابية لعملية إرهابية جديدة تتمثل في تفجير مدارس وخزانات في حجة- شمالي اليمن، وتضمن شرحاً عن تنفيذ العملية الإرهابية، وكيفية تشريك وتسليك المواقع ومن ثم الابتعاد عنها وتفجيرها.

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