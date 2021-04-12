الدحيل القطري يصل جدة.. للمشاركة في دوري أبطال آسيا
انضم لمجموعة الأهلي السعودي
استقبل عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعثة فريق الدحيل القطري، التي وصلت، مساء اليوم الاثنين إلى جدة، استعداداً للمشاركة في منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.
ويحل الدحيل ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب " الأهلي السعودي والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني ".
الدحيل القطري يصل جدة.. للمشاركة في دوري أبطال آسيا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-12
استقبل عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعثة فريق الدحيل القطري، التي وصلت، مساء اليوم الاثنين إلى جدة، استعداداً للمشاركة في منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.
ويحل الدحيل ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب " الأهلي السعودي والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني ".
12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
10:46 PM
الدحيل القطري يصل جدة.. للمشاركة في دوري أبطال آسيا
انضم لمجموعة الأهلي السعودي
استقبل عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعثة فريق الدحيل القطري، التي وصلت، مساء اليوم الاثنين إلى جدة، استعداداً للمشاركة في منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.
ويحل الدحيل ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب " الأهلي السعودي والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني ".