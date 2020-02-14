النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المحور الثاني" ضمن أعلى 5 برامج بودكاست استماعًا بالمملكة

في فئة "التجارة والأعمال" ووفقًا لتصنيف آبل

جاء بودكاست "المحور الثاني" ضمن أعلى خمسة برامج بودكاست استماعًا في فئة التجارة والأعمال بالمملكة وذلك وفقًا لتصنيف آبل، حيث بلغت إحصاءات الاستماع العامة 49 ألف استماع على مستوى المملكة خلال 91 يومًا (منذ إطلاقه في 15 نوفمبر 2019).

وتُعد الجمارك السعودية أول جهة حكومية تستفيد من البودكاست القصصي كوسيلة لإيصال رسائلها ولإثراء المحتوى، بالتعاون مع شركة ثمانية الرائدة في مجال البودكاست.

وتهدف الجمارك من خلال ذلك إلى تقديم محتوى اقتصادي وتجاري ممتع ومفيد وبطريقة مختلفة، بالإضافة إلى سعيها لاستثمار الإمكانات القصصية الموجودة في البودكاست لنشر الوعي في المجتمع ولإبراز جهود الجمارك ومنسوبيها، كما تهدف الجمارك إلى توثيق الساحة الاقتصادية السعودية في مرحلة التحول التي تشهدها المملكة.

ويأتي اسم "المحور الثاني" الذي اختير ليعبر عن ذلك البودكاست القصصي مقتبسًا من رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 التي تقوم على ثلاثة محاور، ثانيها "اقتصاد مزدهر"، حيث يوثق البودكاست عملية التحول لحظة بلحظة، عارضًا كيف كنا، وكيف أصبحنا، وإﻟﻰ أﻳﻦ ﻧﻄﻤﺢ أﻥ ﻧﻜﻮﻥ.

وتتضمن الرؤية العامة للموسم الأول لبودكاست "المحور الثاني" صنع 16 حلقة بواقع حلقة كل أسبوعين وفعالية كل ثلاثة أشهر، وتستهدف قطاع الأعمال بمن فيهم التجار والمهتمون بالتجارة وجمهور البودكاست القصصي الناشئ.

للاستماع إلى الحلقات:
https://apple.co/3bA6fEO

بودكاست الجمارك السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المحور الثاني" ضمن أعلى 5 برامج بودكاست استماعًا بالمملكة
سبق

جاء بودكاست "المحور الثاني" ضمن أعلى خمسة برامج بودكاست استماعًا في فئة التجارة والأعمال بالمملكة وذلك وفقًا لتصنيف آبل، حيث بلغت إحصاءات الاستماع العامة 49 ألف استماع على مستوى المملكة خلال 91 يومًا (منذ إطلاقه في 15 نوفمبر 2019).

وتُعد الجمارك السعودية أول جهة حكومية تستفيد من البودكاست القصصي كوسيلة لإيصال رسائلها ولإثراء المحتوى، بالتعاون مع شركة ثمانية الرائدة في مجال البودكاست.

وتهدف الجمارك من خلال ذلك إلى تقديم محتوى اقتصادي وتجاري ممتع ومفيد وبطريقة مختلفة، بالإضافة إلى سعيها لاستثمار الإمكانات القصصية الموجودة في البودكاست لنشر الوعي في المجتمع ولإبراز جهود الجمارك ومنسوبيها، كما تهدف الجمارك إلى توثيق الساحة الاقتصادية السعودية في مرحلة التحول التي تشهدها المملكة.

ويأتي اسم "المحور الثاني" الذي اختير ليعبر عن ذلك البودكاست القصصي مقتبسًا من رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 التي تقوم على ثلاثة محاور، ثانيها "اقتصاد مزدهر"، حيث يوثق البودكاست عملية التحول لحظة بلحظة، عارضًا كيف كنا، وكيف أصبحنا، وإﻟﻰ أﻳﻦ ﻧﻄﻤﺢ أﻥ ﻧﻜﻮﻥ.

وتتضمن الرؤية العامة للموسم الأول لبودكاست "المحور الثاني" صنع 16 حلقة بواقع حلقة كل أسبوعين وفعالية كل ثلاثة أشهر، وتستهدف قطاع الأعمال بمن فيهم التجار والمهتمون بالتجارة وجمهور البودكاست القصصي الناشئ.

للاستماع إلى الحلقات:
https://apple.co/3bA6fEO

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
10:54 PM

"المحور الثاني" ضمن أعلى 5 برامج بودكاست استماعًا بالمملكة

في فئة "التجارة والأعمال" ووفقًا لتصنيف آبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
510

جاء بودكاست "المحور الثاني" ضمن أعلى خمسة برامج بودكاست استماعًا في فئة التجارة والأعمال بالمملكة وذلك وفقًا لتصنيف آبل، حيث بلغت إحصاءات الاستماع العامة 49 ألف استماع على مستوى المملكة خلال 91 يومًا (منذ إطلاقه في 15 نوفمبر 2019).

وتُعد الجمارك السعودية أول جهة حكومية تستفيد من البودكاست القصصي كوسيلة لإيصال رسائلها ولإثراء المحتوى، بالتعاون مع شركة ثمانية الرائدة في مجال البودكاست.

وتهدف الجمارك من خلال ذلك إلى تقديم محتوى اقتصادي وتجاري ممتع ومفيد وبطريقة مختلفة، بالإضافة إلى سعيها لاستثمار الإمكانات القصصية الموجودة في البودكاست لنشر الوعي في المجتمع ولإبراز جهود الجمارك ومنسوبيها، كما تهدف الجمارك إلى توثيق الساحة الاقتصادية السعودية في مرحلة التحول التي تشهدها المملكة.

ويأتي اسم "المحور الثاني" الذي اختير ليعبر عن ذلك البودكاست القصصي مقتبسًا من رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 التي تقوم على ثلاثة محاور، ثانيها "اقتصاد مزدهر"، حيث يوثق البودكاست عملية التحول لحظة بلحظة، عارضًا كيف كنا، وكيف أصبحنا، وإﻟﻰ أﻳﻦ ﻧﻄﻤﺢ أﻥ ﻧﻜﻮﻥ.

وتتضمن الرؤية العامة للموسم الأول لبودكاست "المحور الثاني" صنع 16 حلقة بواقع حلقة كل أسبوعين وفعالية كل ثلاثة أشهر، وتستهدف قطاع الأعمال بمن فيهم التجار والمهتمون بالتجارة وجمهور البودكاست القصصي الناشئ.

للاستماع إلى الحلقات:
https://apple.co/3bA6fEO

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,567
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,486
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,236
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,680

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة