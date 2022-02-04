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الظهور الأول للكاميروني جون ماري في تدريبات الشباب .. و شراحيلي في العيادة

قبل مواجهة الحزم في الجولة 19 من دوري المحترفين

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريبه الأخير اليوم الجمعة على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي، قبل التوجه مساء اليوم إلى القصيم، تأهباً لملاقاة الحزم، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.


بدأت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين تحت إشراف مدرب اللياقة ترافيزان، بعدها أدى اللاعبون تدريبات فنية في منتصف الملعب، وتركزت التدريبات التي قادها البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الفريق، على النواحي اللياقية، والفنية حيث فرض مناورة تكتيكية خفيفة، اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين .

و شهدت تدريبات الفريق، مشاركة الكاميروني جون ماري اللاعب الجديد في الحصة التدريبية، الجمعة، كأول ظهور له في التمارين بعد ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

في الوقت ذاته تواجد أحمد شراحيلي مدافع الفريق في العيادة الطبية، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ خالد البلطان.

الرياض الشباب الحزم ملعب الأمير خالد بن سلطان دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جون ماري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الظهور الأول للكاميروني جون ماري في تدريبات الشباب .. و شراحيلي في العيادة
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريبه الأخير اليوم الجمعة على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي، قبل التوجه مساء اليوم إلى القصيم، تأهباً لملاقاة الحزم، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.


بدأت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين تحت إشراف مدرب اللياقة ترافيزان، بعدها أدى اللاعبون تدريبات فنية في منتصف الملعب، وتركزت التدريبات التي قادها البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الفريق، على النواحي اللياقية، والفنية حيث فرض مناورة تكتيكية خفيفة، اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين .

و شهدت تدريبات الفريق، مشاركة الكاميروني جون ماري اللاعب الجديد في الحصة التدريبية، الجمعة، كأول ظهور له في التمارين بعد ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

في الوقت ذاته تواجد أحمد شراحيلي مدافع الفريق في العيادة الطبية، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ خالد البلطان.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
08:38 PM

الظهور الأول للكاميروني جون ماري في تدريبات الشباب .. و شراحيلي في العيادة

قبل مواجهة الحزم في الجولة 19 من دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريبه الأخير اليوم الجمعة على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي، قبل التوجه مساء اليوم إلى القصيم، تأهباً لملاقاة الحزم، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.


بدأت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين تحت إشراف مدرب اللياقة ترافيزان، بعدها أدى اللاعبون تدريبات فنية في منتصف الملعب، وتركزت التدريبات التي قادها البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الفريق، على النواحي اللياقية، والفنية حيث فرض مناورة تكتيكية خفيفة، اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين .

و شهدت تدريبات الفريق، مشاركة الكاميروني جون ماري اللاعب الجديد في الحصة التدريبية، الجمعة، كأول ظهور له في التمارين بعد ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

في الوقت ذاته تواجد أحمد شراحيلي مدافع الفريق في العيادة الطبية، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ خالد البلطان.

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