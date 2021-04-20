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"المطرية" مستمرة و"الغبار" ينتصف.. "خارطة الهطولات" يرسمها "المسند"

قال: سحب مؤثرة بأجزاء من مرتفعات السروات والرياح غربية ورطبة ونشطة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية الربيعية مستمرة.

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "قد تتشكل اليوم السحب المؤثرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من: #جازان #عسير #الباحة، وعلى أجزاء من منطقة #مكة_المكرمة وربما تتشكل السحب المتفرقة على أجزاء من منطقتي #تبوك و#الجوف وقد يهطل منها زخات مطرية.. هذا والله أعلم".

وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية ورطبة ونشطة وقد تثير بعض #الغبار على السهل الساحلي الغربي.. هذا والله أعلم".

وحول الغبار، قال "المسند": "هذا العام ـ ولله الحمد ـ انتصف موسم #الغبار، ولم يثر إلا على نطاق جغرافي ضيق، وفي فترة زمنية محدودة، وسينتهي موسمه الربيعي بعد نحو 50 يوماً.. هذا والله أعلم".

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"المطرية" مستمرة و"الغبار" ينتصف.. "خارطة الهطولات" يرسمها "المسند"
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية الربيعية مستمرة.

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "قد تتشكل اليوم السحب المؤثرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من: #جازان #عسير #الباحة، وعلى أجزاء من منطقة #مكة_المكرمة وربما تتشكل السحب المتفرقة على أجزاء من منطقتي #تبوك و#الجوف وقد يهطل منها زخات مطرية.. هذا والله أعلم".

وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية ورطبة ونشطة وقد تثير بعض #الغبار على السهل الساحلي الغربي.. هذا والله أعلم".

وحول الغبار، قال "المسند": "هذا العام ـ ولله الحمد ـ انتصف موسم #الغبار، ولم يثر إلا على نطاق جغرافي ضيق، وفي فترة زمنية محدودة، وسينتهي موسمه الربيعي بعد نحو 50 يوماً.. هذا والله أعلم".

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
10:52 AM

"المطرية" مستمرة و"الغبار" ينتصف.. "خارطة الهطولات" يرسمها "المسند"

قال: سحب مؤثرة بأجزاء من مرتفعات السروات والرياح غربية ورطبة ونشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية الربيعية مستمرة.

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "قد تتشكل اليوم السحب المؤثرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من: #جازان #عسير #الباحة، وعلى أجزاء من منطقة #مكة_المكرمة وربما تتشكل السحب المتفرقة على أجزاء من منطقتي #تبوك و#الجوف وقد يهطل منها زخات مطرية.. هذا والله أعلم".

وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية ورطبة ونشطة وقد تثير بعض #الغبار على السهل الساحلي الغربي.. هذا والله أعلم".

وحول الغبار، قال "المسند": "هذا العام ـ ولله الحمد ـ انتصف موسم #الغبار، ولم يثر إلا على نطاق جغرافي ضيق، وفي فترة زمنية محدودة، وسينتهي موسمه الربيعي بعد نحو 50 يوماً.. هذا والله أعلم".

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