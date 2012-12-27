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شرطة الشرقية تطيح بشخص تورَّط بسرقة المركبات والاستيلاء على ما بداخلها

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة بحقه

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)؛ تورَّط بارتكاب عدد من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاتَيْهما، اللذين تمثلا بسرقة المركبات، والاستيلاء على ما بداخلها. وتُقدَّر قيمة مسروقاته بـ (48.000) ريال.

وقد جرى إيقاف الجاني، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الشرقية تطيح بشخص تورَّط بسرقة المركبات والاستيلاء على ما بداخلها
سبق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)؛ تورَّط بارتكاب عدد من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاتَيْهما، اللذين تمثلا بسرقة المركبات، والاستيلاء على ما بداخلها. وتُقدَّر قيمة مسروقاته بـ (48.000) ريال.

وقد جرى إيقاف الجاني، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
08:57 PM

شرطة الشرقية تطيح بشخص تورَّط بسرقة المركبات والاستيلاء على ما بداخلها

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة بحقه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)؛ تورَّط بارتكاب عدد من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاتَيْهما، اللذين تمثلا بسرقة المركبات، والاستيلاء على ما بداخلها. وتُقدَّر قيمة مسروقاته بـ (48.000) ريال.

وقد جرى إيقاف الجاني، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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