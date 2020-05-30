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مطار الملك خالد الدولي يستأنف أولى رحلاته الداخلية.. غدًا الأحد

تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق مبدأ التباعد الاجتماعي

بدأ مطار الملك خالد الدولي بالرياض الاستعداد لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية في الصالة "5" يوم غد الأحد، تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع وزارة الصحة وكافة الجهات العاملة بالمطار، من خلال اتخاذ عددٍ من الإجراءات الاحترازية والوقائية القائمة على مبدأ التباعد الاجتماعي لسلامة كافة مسافري ومرتادي مطار العاصمة.

وقامت شركة "مطارات الرياض" التي تعمل على إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بتطبيق الإجراءات الوقائية التي تشمل تعقيم وتطهير كافة المرافق بشكل دوري؛ تطبيقاً لأعلى درجات الوقاية. كما تم تجهيز الصالة الداخلية "5" بكافة المعايير الاحترازية والوقائية كتوزيع نقاط تعقيم للمسافرين والعاملين بالمطار في كافة أنحاء الصالة، وتزويد أماكن الخدمة بملصقات تنبّه للتباعد الآمن على كراسي الانتظار، وعند كاونترات إنهاء إجراءات السفر، وفي مناطق سيور الأمتعة، وأماكن الوقوف للخدمات التجارية والمطاعم والمقاهي التي تعمل وبشكل كامل في الصالة، مع تطبيق كافة الإجراءات المتبعة في هذا الجانب، مع استبدال طرق الدفع التقليدية بالإلكترونية في كل المرافق، وتعقيم عربات نقل الأمتعة بعد كل استخدام.

وأكدت "مطارات الرياض" جاهزيتها التامة لاستقبال المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي، مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية اللازمة لضمان سلامة كافة مسافري ومرتادي مطار العاصمة.

مطار الملك خالد الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطار الملك خالد الدولي يستأنف أولى رحلاته الداخلية.. غدًا الأحد
سبق

بدأ مطار الملك خالد الدولي بالرياض الاستعداد لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية في الصالة "5" يوم غد الأحد، تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع وزارة الصحة وكافة الجهات العاملة بالمطار، من خلال اتخاذ عددٍ من الإجراءات الاحترازية والوقائية القائمة على مبدأ التباعد الاجتماعي لسلامة كافة مسافري ومرتادي مطار العاصمة.

وقامت شركة "مطارات الرياض" التي تعمل على إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بتطبيق الإجراءات الوقائية التي تشمل تعقيم وتطهير كافة المرافق بشكل دوري؛ تطبيقاً لأعلى درجات الوقاية. كما تم تجهيز الصالة الداخلية "5" بكافة المعايير الاحترازية والوقائية كتوزيع نقاط تعقيم للمسافرين والعاملين بالمطار في كافة أنحاء الصالة، وتزويد أماكن الخدمة بملصقات تنبّه للتباعد الآمن على كراسي الانتظار، وعند كاونترات إنهاء إجراءات السفر، وفي مناطق سيور الأمتعة، وأماكن الوقوف للخدمات التجارية والمطاعم والمقاهي التي تعمل وبشكل كامل في الصالة، مع تطبيق كافة الإجراءات المتبعة في هذا الجانب، مع استبدال طرق الدفع التقليدية بالإلكترونية في كل المرافق، وتعقيم عربات نقل الأمتعة بعد كل استخدام.

وأكدت "مطارات الرياض" جاهزيتها التامة لاستقبال المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي، مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية اللازمة لضمان سلامة كافة مسافري ومرتادي مطار العاصمة.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
02:58 PM

مطار الملك خالد الدولي يستأنف أولى رحلاته الداخلية.. غدًا الأحد

تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق مبدأ التباعد الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ مطار الملك خالد الدولي بالرياض الاستعداد لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية في الصالة "5" يوم غد الأحد، تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع وزارة الصحة وكافة الجهات العاملة بالمطار، من خلال اتخاذ عددٍ من الإجراءات الاحترازية والوقائية القائمة على مبدأ التباعد الاجتماعي لسلامة كافة مسافري ومرتادي مطار العاصمة.

وقامت شركة "مطارات الرياض" التي تعمل على إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بتطبيق الإجراءات الوقائية التي تشمل تعقيم وتطهير كافة المرافق بشكل دوري؛ تطبيقاً لأعلى درجات الوقاية. كما تم تجهيز الصالة الداخلية "5" بكافة المعايير الاحترازية والوقائية كتوزيع نقاط تعقيم للمسافرين والعاملين بالمطار في كافة أنحاء الصالة، وتزويد أماكن الخدمة بملصقات تنبّه للتباعد الآمن على كراسي الانتظار، وعند كاونترات إنهاء إجراءات السفر، وفي مناطق سيور الأمتعة، وأماكن الوقوف للخدمات التجارية والمطاعم والمقاهي التي تعمل وبشكل كامل في الصالة، مع تطبيق كافة الإجراءات المتبعة في هذا الجانب، مع استبدال طرق الدفع التقليدية بالإلكترونية في كل المرافق، وتعقيم عربات نقل الأمتعة بعد كل استخدام.

وأكدت "مطارات الرياض" جاهزيتها التامة لاستقبال المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي، مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية اللازمة لضمان سلامة كافة مسافري ومرتادي مطار العاصمة.

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