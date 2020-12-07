النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيصل بن فهد يسلِّم تكريم "الموارد البشرية" لـ"جود حائل"

بعد تحقيقها المركز الأول على مستوى المنطقة

كرَّم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة حائل، مساء أمس بمقر النادي الأدبي "جود"؛ وذلك بعد فوزها بالمركز الأول على مستوى منطقة حائل في منصة العمل التطوعي التابعة لإدارة التطوع في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل؛ إذ بلغت القيمة الاقتصادية للـ 148 فرصة التطوعية التي أطلقتها جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود" أكثر من 1.3 مليون ريال سعودي.

جاء ذلك خلال رعايته حفل اختتام فعاليات منتدى التطوع الثاني الذي أقامه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وجمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل.

وأوضحت منصة العمل التطوعي التابعة لإدارة التطوع في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل في الإحصاءات التي صدرت مؤخرًا بلوغ عدد الساعات التطوعية التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية بالجمعية أكثر من 11.034 ساعة عمل تطوعية، قام بتنفيذها 2746 متطوعًا خلال الـ 148 فرصة تطوعية التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وأكدت الإحصائيات أن عدد المتطوعين المستمرين في جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود" يبلغ 972 متطوعًا.

وأوضح عيسى بن عبد الله الحليان، رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود"، أن التناغم الذي باتت تحققه الجمعية في إنجازاتها يعود الفضل فيه -بعد الله- لأعضائها المتطوعين الذين أسهموا بشكل كبير في إنجاح أعمال الجمعية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود" أن الدعم الذي تجده جمعية "جود حائل" من قِبل أمير منطقة حائل، ومؤازرة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ومتابعة عادل بن صالح بن محمد آل الشيخ، وإشراف المدير العام لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فريح محمد العياد على أعمال الجمعية، كان الحلقة الأقوى فيما تحقق للجمعية الوليدة حديثًا خلال فترة زمنية قصيرة. لافتًا إلى أن الجمعية بجهود متطوعيها تطمح للمزيد من أعمال ومبادرات خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل إقبال متطوعيها على إنجاح برامجها وأنشطتها وفعالياتها كافة.

نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيصل بن فهد يسلِّم تكريم "الموارد البشرية" لـ"جود حائل"
سبق

كرَّم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة حائل، مساء أمس بمقر النادي الأدبي "جود"؛ وذلك بعد فوزها بالمركز الأول على مستوى منطقة حائل في منصة العمل التطوعي التابعة لإدارة التطوع في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل؛ إذ بلغت القيمة الاقتصادية للـ 148 فرصة التطوعية التي أطلقتها جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود" أكثر من 1.3 مليون ريال سعودي.

جاء ذلك خلال رعايته حفل اختتام فعاليات منتدى التطوع الثاني الذي أقامه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وجمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل.

وأوضحت منصة العمل التطوعي التابعة لإدارة التطوع في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل في الإحصاءات التي صدرت مؤخرًا بلوغ عدد الساعات التطوعية التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية بالجمعية أكثر من 11.034 ساعة عمل تطوعية، قام بتنفيذها 2746 متطوعًا خلال الـ 148 فرصة تطوعية التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وأكدت الإحصائيات أن عدد المتطوعين المستمرين في جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود" يبلغ 972 متطوعًا.

وأوضح عيسى بن عبد الله الحليان، رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود"، أن التناغم الذي باتت تحققه الجمعية في إنجازاتها يعود الفضل فيه -بعد الله- لأعضائها المتطوعين الذين أسهموا بشكل كبير في إنجاح أعمال الجمعية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود" أن الدعم الذي تجده جمعية "جود حائل" من قِبل أمير منطقة حائل، ومؤازرة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ومتابعة عادل بن صالح بن محمد آل الشيخ، وإشراف المدير العام لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فريح محمد العياد على أعمال الجمعية، كان الحلقة الأقوى فيما تحقق للجمعية الوليدة حديثًا خلال فترة زمنية قصيرة. لافتًا إلى أن الجمعية بجهود متطوعيها تطمح للمزيد من أعمال ومبادرات خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل إقبال متطوعيها على إنجاح برامجها وأنشطتها وفعالياتها كافة.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
08:38 PM

فيصل بن فهد يسلِّم تكريم "الموارد البشرية" لـ"جود حائل"

بعد تحقيقها المركز الأول على مستوى المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
0
402

كرَّم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة حائل، مساء أمس بمقر النادي الأدبي "جود"؛ وذلك بعد فوزها بالمركز الأول على مستوى منطقة حائل في منصة العمل التطوعي التابعة لإدارة التطوع في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل؛ إذ بلغت القيمة الاقتصادية للـ 148 فرصة التطوعية التي أطلقتها جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود" أكثر من 1.3 مليون ريال سعودي.

جاء ذلك خلال رعايته حفل اختتام فعاليات منتدى التطوع الثاني الذي أقامه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وجمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل.

وأوضحت منصة العمل التطوعي التابعة لإدارة التطوع في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل في الإحصاءات التي صدرت مؤخرًا بلوغ عدد الساعات التطوعية التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية بالجمعية أكثر من 11.034 ساعة عمل تطوعية، قام بتنفيذها 2746 متطوعًا خلال الـ 148 فرصة تطوعية التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وأكدت الإحصائيات أن عدد المتطوعين المستمرين في جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود" يبلغ 972 متطوعًا.

وأوضح عيسى بن عبد الله الحليان، رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود"، أن التناغم الذي باتت تحققه الجمعية في إنجازاتها يعود الفضل فيه -بعد الله- لأعضائها المتطوعين الذين أسهموا بشكل كبير في إنجاح أعمال الجمعية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود" أن الدعم الذي تجده جمعية "جود حائل" من قِبل أمير منطقة حائل، ومؤازرة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ومتابعة عادل بن صالح بن محمد آل الشيخ، وإشراف المدير العام لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فريح محمد العياد على أعمال الجمعية، كان الحلقة الأقوى فيما تحقق للجمعية الوليدة حديثًا خلال فترة زمنية قصيرة. لافتًا إلى أن الجمعية بجهود متطوعيها تطمح للمزيد من أعمال ومبادرات خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل إقبال متطوعيها على إنجاح برامجها وأنشطتها وفعالياتها كافة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,404
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,432
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,252
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,850

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة