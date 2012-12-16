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"إرشادية المسجد الحرام" تناقش مواقع جهاز مصحف الحرمين الإلكتروني للمكفوفين ومميزاته

ييسر للكفيف قراءة القرآن الكريم خاصة

استعرضت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام مواقع جهاز مصحف الحرمين الشريفين الإلكتروني للمكفوفين ومميزاته داخل أروقة المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر الفريح، أن هذا المشروع ييسر للكفيف قراءة القرآن الكريم خاصة، وأنه غَيَّرَ أحرف "برايل" الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونيًا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة.

وبين أن من أهم مزاياه أنه مطابق لمصحف مجمع الملك فهد المطبوع، من خلال تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي، لافتًا النظر إلى تخصيص موقع مصليات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المسجد الحرام؛ لتصل الاستفادة من هذا الجهاز لأكبر شريحة ممكنة.

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"إرشادية المسجد الحرام" تناقش مواقع جهاز مصحف الحرمين الإلكتروني للمكفوفين ومميزاته
سبق

استعرضت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام مواقع جهاز مصحف الحرمين الشريفين الإلكتروني للمكفوفين ومميزاته داخل أروقة المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر الفريح، أن هذا المشروع ييسر للكفيف قراءة القرآن الكريم خاصة، وأنه غَيَّرَ أحرف "برايل" الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونيًا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة.

وبين أن من أهم مزاياه أنه مطابق لمصحف مجمع الملك فهد المطبوع، من خلال تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي، لافتًا النظر إلى تخصيص موقع مصليات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المسجد الحرام؛ لتصل الاستفادة من هذا الجهاز لأكبر شريحة ممكنة.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
04:46 PM

"إرشادية المسجد الحرام" تناقش مواقع جهاز مصحف الحرمين الإلكتروني للمكفوفين ومميزاته

ييسر للكفيف قراءة القرآن الكريم خاصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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استعرضت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام مواقع جهاز مصحف الحرمين الشريفين الإلكتروني للمكفوفين ومميزاته داخل أروقة المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر الفريح، أن هذا المشروع ييسر للكفيف قراءة القرآن الكريم خاصة، وأنه غَيَّرَ أحرف "برايل" الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونيًا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة.

وبين أن من أهم مزاياه أنه مطابق لمصحف مجمع الملك فهد المطبوع، من خلال تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي، لافتًا النظر إلى تخصيص موقع مصليات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المسجد الحرام؛ لتصل الاستفادة من هذا الجهاز لأكبر شريحة ممكنة.

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