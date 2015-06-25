استشاري: 7 نصائح لمرضى السكري مع دخول الصيف وارتفاع درجة الحرارة

تناول الماء وتجنب المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والمشروبات الغازية

دعا استشاري الغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، مرضى السكري إلى الاهتمام بصحتهم مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حتى لا تتأثر أجسادهم نتيجة التعرق الناتج عن ارتفاع الحرارة وحدوث أي اختلال في الأنسولين نتيجة فقدان الكثير من السوائل.



وأوضح الأغا أن مريض السكري في فصل الصيف قد يعاني أكثر من غيره مع ارتفاع الحرارة، والذي يعمل على حدوث اضطراب في النظام الأساسي للتغذية، وتكون النتيجة متاعب صحية ويصبح فصل الصيف في نظر مريض السكري معاناة مضاعفة.



وقال، إن هناك 7 نصائح هامة موجهة لمرضى السكري يجب عليهم إتباعها جيدًا لتفادي أي إشكاليات قد تحدث -لا قدر الله -نتيجة الحرارة المرتفعة وهي:



⁃ تناول كميات جيدة من المياه على مدار اليوم، حتى ولو لم يشعر الشخص بالعطش، إذ يساعد ذلك على ترطيب الجسم باستمرار والوقاية من الجفاف.



⁃ تجنب المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والمشروبات الغازية، لما تسببه من فقدان المياه بالجسم ورفع سكر الدم.



⁃ تغطية الرأس لتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس، أو ضربة الشمس والإنهاك الحراري.



⁃ الحرص على التواجد في أماكن الظل في فترات النهار خارج المنزل، واستخدام التكييف في حال قيادة السيارة أو التواجد في المنزل.



⁃ تخزين الأنسولين وأدوية السكري التي يتم تناولها عن طريق الفم، والجهاز المخصص لقياس معدلات السكر في الدم، بعيدًا عن أشعة الشمس أو داخل السيارة، ووضعها في الأماكن الباردة المخصصة لها.



⁃ قياس مستويات السكر في الدم بشكل متكرر، نظرًا لأن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تتسبب في تقلب مستويات السكر في الدم، وذلك لأن تأثير الأنشطة على نسبة السكر في الدم عادة ما يستمر لفترة أطول من الوقت.



⁃ عدم ممارسة أي نشاط رياضي في الأماكن المفتوحة نهارًا مع ارتفاع الحرارة، والأفضل اختيار فترة المساء لاستقرار الأجواء.



وبين الأغا أن مرضى البول السكري الذين يحتاجون للعلاج بالأنسولين سواء كانوا من مرضى النوع الأول أو مرضى السكري من النوع الثاني والذين يعملون في الانتظام في تلقي العلاج وأخذ حقن الأنسولين يوميًا في المواعيد المحددة أو عدم الالتزام بالنظام الغذائي المقرر لهم ويهملون في متابعة ومراجعة الطبيب المختص يصبحون أكثر عرضة لنوبات غيبوبة السكر.



وختم: كثرة العرق تزيد من فقدان السوائل بالجسم مع ما يصاحب ذلك من فقدان الأملاح الحيوية، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى الشعور بالعطش والشعور بالجفاف وازدياد نسبة حدوث الغيبوبة، لذلك يجب على المرضى الذين يعالجون بالأنسولين أن يكونوا أكثر التزامًا في فصل الصيف بمواعيد الحقن والالتزام بالنظام الغذائي المحدد لهم، وكذلك يجب عليهم تجنب الحر الشديد، وتجنب الإصابة بضربات الشمس لأنها ذات تأثير خطير على مرضى السكري ومرضى الكلى ومرضى القلب.



