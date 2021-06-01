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ولي العهد يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين من أمير الكويت

عقد اجتماعًا مع ولي العهد الكويتي استعرضا خلاله التطورات بالمنطقة والعالم

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم، اجتماعًا مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.

وفي بداية الاجتماع تسلم سمو ولي العهد من سمو ولي العهد بدولة الكويت رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ورحب سمو ولي العهد بسمو ولي العهد بدولة الكويت ومرافقيه في المملكة العربية السعودية، فيما أعرب سمو ولي العهد بدولة الكويت عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

حضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الكويتي: المستشار بديوان سمو ولي العهد ضاري عبدالله العثمان، ووزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

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ولي العهد يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين من أمير الكويت
سبق

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم، اجتماعًا مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.

وفي بداية الاجتماع تسلم سمو ولي العهد من سمو ولي العهد بدولة الكويت رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ورحب سمو ولي العهد بسمو ولي العهد بدولة الكويت ومرافقيه في المملكة العربية السعودية، فيما أعرب سمو ولي العهد بدولة الكويت عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

حضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الكويتي: المستشار بديوان سمو ولي العهد ضاري عبدالله العثمان، ووزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
08:20 PM
اخر تعديل
01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
09:37 PM

ولي العهد يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين من أمير الكويت

عقد اجتماعًا مع ولي العهد الكويتي استعرضا خلاله التطورات بالمنطقة والعالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم، اجتماعًا مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.

وفي بداية الاجتماع تسلم سمو ولي العهد من سمو ولي العهد بدولة الكويت رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ورحب سمو ولي العهد بسمو ولي العهد بدولة الكويت ومرافقيه في المملكة العربية السعودية، فيما أعرب سمو ولي العهد بدولة الكويت عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

حضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الكويتي: المستشار بديوان سمو ولي العهد ضاري عبدالله العثمان، ووزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

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