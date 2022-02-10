أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيرات. وطلب "التحالف"من المدنيين بصنعاء إخلاء مواقع مدنية مستخدمة عسكريًا خلال الـ 72 ساعة المقبلة. وأكد أن تعمد ميليشيا الحوثي استهداف مطارات مدنية تمادي لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع. وقال "التحالف": الحوثيون اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين.

"التحالف" يعلن: سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيرات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-10 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيرات.

وطلب "التحالف"من المدنيين بصنعاء إخلاء مواقع مدنية مستخدمة عسكريًا خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وأكد أن تعمد ميليشيا الحوثي استهداف مطارات مدنية تمادي لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع.

وقال "التحالف": الحوثيون اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 04:28 PM

اخر تعديل 10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 04:59 PM

"التحالف" يعلن: سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيرات طلب من المدنيين بصنعاء إخلاء مواقع مدنية مستخدمة عسكريًا خلال الـ 72 ساعة المقبلة





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيرات.

وطلب "التحالف"من المدنيين بصنعاء إخلاء مواقع مدنية مستخدمة عسكريًا خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وأكد أن تعمد ميليشيا الحوثي استهداف مطارات مدنية تمادي لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع.

وقال "التحالف": الحوثيون اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين.