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برنامج "الأمان الأسري" يطلق الحملة السنوية للتعريف بخط مساندة الطفل

للتأكيد على أهمية بناء مستقبل واعد للأجيال الناشئة على أسس متوازنة

انطلقت اليوم حملة خط مساندة الطفل ببرنامج الأمان الأسري الوطني تحت شعار "الحملة السنوية للتعريف بخط مساندة الطفل"؛ وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم، على مستوى المناطق والمحافظات التعليمية في المملكة وعلى مدى الفصلين الدراسيين الثاني والثالث للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وتهدف الحملة إلى توعية الطلاب والطالبات بوجود الرقم المجاني (116111) كجهة تقدم لهم المشورة والمساندة والدعم، وإحالة مشكلاتهم إلى جهات الاختصاص لمعالجتها متى لزم الأمر بكل سرية وخصوصية وتحت ضوابط محددة.

كما تهدف الحملة إلى تبصير المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات بتخصيص خط مساندة الطفل لجميع الأطفال؛ وفق إمكانياتهم ومراحلهم العمرية وليس فقط للأطفال الذين يتعرضون للعنف، وتوعيتهم بالتأكيد على الطلبة والطالبات بآلية استخدام الخط بالطريقة الأخلاقية الصحيحة والمثلى للاستفادة القصوى من هذا المشروع.

وتأتي هذه الحملة للتأكيد على أهمية بناء مستقبل واعد لأجيال ناشئة على أسس متوازنة ودعائم متينة تضمن المزيد من الازدهار والنهضة لمملكتنا الغالية.

برنامج الأمان الأسري الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج "الأمان الأسري" يطلق الحملة السنوية للتعريف بخط مساندة الطفل
سبق

انطلقت اليوم حملة خط مساندة الطفل ببرنامج الأمان الأسري الوطني تحت شعار "الحملة السنوية للتعريف بخط مساندة الطفل"؛ وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم، على مستوى المناطق والمحافظات التعليمية في المملكة وعلى مدى الفصلين الدراسيين الثاني والثالث للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وتهدف الحملة إلى توعية الطلاب والطالبات بوجود الرقم المجاني (116111) كجهة تقدم لهم المشورة والمساندة والدعم، وإحالة مشكلاتهم إلى جهات الاختصاص لمعالجتها متى لزم الأمر بكل سرية وخصوصية وتحت ضوابط محددة.

كما تهدف الحملة إلى تبصير المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات بتخصيص خط مساندة الطفل لجميع الأطفال؛ وفق إمكانياتهم ومراحلهم العمرية وليس فقط للأطفال الذين يتعرضون للعنف، وتوعيتهم بالتأكيد على الطلبة والطالبات بآلية استخدام الخط بالطريقة الأخلاقية الصحيحة والمثلى للاستفادة القصوى من هذا المشروع.

وتأتي هذه الحملة للتأكيد على أهمية بناء مستقبل واعد لأجيال ناشئة على أسس متوازنة ودعائم متينة تضمن المزيد من الازدهار والنهضة لمملكتنا الغالية.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
11:55 AM

برنامج "الأمان الأسري" يطلق الحملة السنوية للتعريف بخط مساندة الطفل

للتأكيد على أهمية بناء مستقبل واعد للأجيال الناشئة على أسس متوازنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت اليوم حملة خط مساندة الطفل ببرنامج الأمان الأسري الوطني تحت شعار "الحملة السنوية للتعريف بخط مساندة الطفل"؛ وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم، على مستوى المناطق والمحافظات التعليمية في المملكة وعلى مدى الفصلين الدراسيين الثاني والثالث للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وتهدف الحملة إلى توعية الطلاب والطالبات بوجود الرقم المجاني (116111) كجهة تقدم لهم المشورة والمساندة والدعم، وإحالة مشكلاتهم إلى جهات الاختصاص لمعالجتها متى لزم الأمر بكل سرية وخصوصية وتحت ضوابط محددة.

كما تهدف الحملة إلى تبصير المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات بتخصيص خط مساندة الطفل لجميع الأطفال؛ وفق إمكانياتهم ومراحلهم العمرية وليس فقط للأطفال الذين يتعرضون للعنف، وتوعيتهم بالتأكيد على الطلبة والطالبات بآلية استخدام الخط بالطريقة الأخلاقية الصحيحة والمثلى للاستفادة القصوى من هذا المشروع.

وتأتي هذه الحملة للتأكيد على أهمية بناء مستقبل واعد لأجيال ناشئة على أسس متوازنة ودعائم متينة تضمن المزيد من الازدهار والنهضة لمملكتنا الغالية.

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