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رحيل رائد التعليم "فهد الحارثي" يفجع أسرته والعزاء غداً في جدة

‏‎فُجعت أسرة الحارثي، اليوم الجمعة، برحيل الدكتور فهد بن جابر الحارثي.

والدكتور فهد هو من الرواد في مجالي التربية والتعليم، وممن ساهموا في تطوير الحركة التعليمية والتربوية في السعودية.

والفقيد والد كل من، رجل الأعمال أحمد، ورئيس منتدى الإعلام السعودي رئيس تحرير مجلتي الرجل وسيدتي محمد، ومستشارة جامعة الأميرة نورة الدكتورة سعاد، وعضو مجلس الشورى الدكتور زهير، ومديرة التخطيط في إدارة تعليم جدة الدكتورة ابتسام، ورجل الأعمال المصرفي عبدالرحمن، والأمين العام لتنمية الشباب بإمارة مكة الدكتور خالد.

و‏‎تتقبل أسرة الفقيد التعازي، غدًا السبت، بعد صلاة المغرب في منزل الفقيد، في حي السلامة بجدة، خلف مدرسة المعرفة العالمية.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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رحيل رائد التعليم "فهد الحارثي" يفجع أسرته والعزاء غداً في جدة
سبق

‏‎فُجعت أسرة الحارثي، اليوم الجمعة، برحيل الدكتور فهد بن جابر الحارثي.

والدكتور فهد هو من الرواد في مجالي التربية والتعليم، وممن ساهموا في تطوير الحركة التعليمية والتربوية في السعودية.

والفقيد والد كل من، رجل الأعمال أحمد، ورئيس منتدى الإعلام السعودي رئيس تحرير مجلتي الرجل وسيدتي محمد، ومستشارة جامعة الأميرة نورة الدكتورة سعاد، وعضو مجلس الشورى الدكتور زهير، ومديرة التخطيط في إدارة تعليم جدة الدكتورة ابتسام، ورجل الأعمال المصرفي عبدالرحمن، والأمين العام لتنمية الشباب بإمارة مكة الدكتور خالد.

و‏‎تتقبل أسرة الفقيد التعازي، غدًا السبت، بعد صلاة المغرب في منزل الفقيد، في حي السلامة بجدة، خلف مدرسة المعرفة العالمية.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
06:24 PM

رحيل رائد التعليم "فهد الحارثي" يفجع أسرته والعزاء غداً في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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‏‎فُجعت أسرة الحارثي، اليوم الجمعة، برحيل الدكتور فهد بن جابر الحارثي.

والدكتور فهد هو من الرواد في مجالي التربية والتعليم، وممن ساهموا في تطوير الحركة التعليمية والتربوية في السعودية.

والفقيد والد كل من، رجل الأعمال أحمد، ورئيس منتدى الإعلام السعودي رئيس تحرير مجلتي الرجل وسيدتي محمد، ومستشارة جامعة الأميرة نورة الدكتورة سعاد، وعضو مجلس الشورى الدكتور زهير، ومديرة التخطيط في إدارة تعليم جدة الدكتورة ابتسام، ورجل الأعمال المصرفي عبدالرحمن، والأمين العام لتنمية الشباب بإمارة مكة الدكتور خالد.

و‏‎تتقبل أسرة الفقيد التعازي، غدًا السبت، بعد صلاة المغرب في منزل الفقيد، في حي السلامة بجدة، خلف مدرسة المعرفة العالمية.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان.

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