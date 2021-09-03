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"الأمن البيئي" يضبط مخالفَين قاموا بالصيد المخالف بالمدينة المنورة

طُبقت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها مهامها مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة، ارتكبا مخالفات صيد في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن المخالفين ارتكبا مخالفات الصيد دون ترخيص، وأضاف أنه عثر بحوزتهما على (8) طيور مصيدة، وبندقيتي رش (شوزن)، وبندقيتين غازية وهوائية، وذخائر متنوعة وأدوات للصيد، وحُرزت المضبوطات وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وبين المتحدث الرسمي أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ 10 آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام سلاح "الشوزن" في الصيد (100) ألف ريال، وتُحدد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن البيئي" يضبط مخالفَين قاموا بالصيد المخالف بالمدينة المنورة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها مهامها مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة، ارتكبا مخالفات صيد في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن المخالفين ارتكبا مخالفات الصيد دون ترخيص، وأضاف أنه عثر بحوزتهما على (8) طيور مصيدة، وبندقيتي رش (شوزن)، وبندقيتين غازية وهوائية، وذخائر متنوعة وأدوات للصيد، وحُرزت المضبوطات وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وبين المتحدث الرسمي أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ 10 آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام سلاح "الشوزن" في الصيد (100) ألف ريال، وتُحدد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
11:58 PM

"الأمن البيئي" يضبط مخالفَين قاموا بالصيد المخالف بالمدينة المنورة

طُبقت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها مهامها مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة، ارتكبا مخالفات صيد في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن المخالفين ارتكبا مخالفات الصيد دون ترخيص، وأضاف أنه عثر بحوزتهما على (8) طيور مصيدة، وبندقيتي رش (شوزن)، وبندقيتين غازية وهوائية، وذخائر متنوعة وأدوات للصيد، وحُرزت المضبوطات وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وبين المتحدث الرسمي أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ 10 آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام سلاح "الشوزن" في الصيد (100) ألف ريال، وتُحدد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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