النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السديس يشيد بقرار الوزراء بالموافقة على نظام رعاية المسنين وما يمثله من واجب إسلامي

يؤكّد حرص القيادة الرشيدة على هذه الفئة الغالية التي قدمت الكثير في خدمة بلادنا المباركة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقرار مجلس الوزراء، بالموافقة على نظام رعاية المسنين وما يمثله من واجبٍ إسلامي ودورٍ إنساني.

وأوضح أن قرار الموافقة على نظام حقوق كبير السن ورعايته يوكّد حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على هذه الفئة الغالية، التي قدمت الكثير في خدمة بلادنا المباركة، وأن رعايتهم والاهتمام بهم وتوفير الحياة الكريمة لهم أكّدت عليها الشريعة الإسلامية السمحة.

وبيّن الشيخ السديس؛ أن الاعتناء بكبار السن والإحسان إليهم وتفقد أحوالهم من مظاهر الرحمة التي أوصى بها نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- في تعامله معهم، فرعاية المسنين والعمل على حقوقهم، من الأعمال الجليلة التي تحث عليها قيمنا الإسلامية الأصيلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السديس يشيد بقرار الوزراء بالموافقة على نظام رعاية المسنين وما يمثله من واجب إسلامي
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقرار مجلس الوزراء، بالموافقة على نظام رعاية المسنين وما يمثله من واجبٍ إسلامي ودورٍ إنساني.

وأوضح أن قرار الموافقة على نظام حقوق كبير السن ورعايته يوكّد حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على هذه الفئة الغالية، التي قدمت الكثير في خدمة بلادنا المباركة، وأن رعايتهم والاهتمام بهم وتوفير الحياة الكريمة لهم أكّدت عليها الشريعة الإسلامية السمحة.

وبيّن الشيخ السديس؛ أن الاعتناء بكبار السن والإحسان إليهم وتفقد أحوالهم من مظاهر الرحمة التي أوصى بها نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- في تعامله معهم، فرعاية المسنين والعمل على حقوقهم، من الأعمال الجليلة التي تحث عليها قيمنا الإسلامية الأصيلة.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
08:34 AM

السديس يشيد بقرار الوزراء بالموافقة على نظام رعاية المسنين وما يمثله من واجب إسلامي

يؤكّد حرص القيادة الرشيدة على هذه الفئة الغالية التي قدمت الكثير في خدمة بلادنا المباركة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
82

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقرار مجلس الوزراء، بالموافقة على نظام رعاية المسنين وما يمثله من واجبٍ إسلامي ودورٍ إنساني.

وأوضح أن قرار الموافقة على نظام حقوق كبير السن ورعايته يوكّد حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على هذه الفئة الغالية، التي قدمت الكثير في خدمة بلادنا المباركة، وأن رعايتهم والاهتمام بهم وتوفير الحياة الكريمة لهم أكّدت عليها الشريعة الإسلامية السمحة.

وبيّن الشيخ السديس؛ أن الاعتناء بكبار السن والإحسان إليهم وتفقد أحوالهم من مظاهر الرحمة التي أوصى بها نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- في تعامله معهم، فرعاية المسنين والعمل على حقوقهم، من الأعمال الجليلة التي تحث عليها قيمنا الإسلامية الأصيلة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,216
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,229
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,686
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,589

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة