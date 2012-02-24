النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفتح يعاود التدريبات استعداداً لملاقاة الهلال.. وسعدان يبدأ التأهيل

عاود فريق الفتح الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهته المقبلة أمام الهلال، في الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد خسارته من الاتفاق (2-3)، أمس الثلاثاء.

فرض يانييك فيريرا مدير الجهاز الفني، خلال الحصة الرئيسة مراناً اعتيادياً للاعبين غير المشاركين في مباراة أمس بصفة أساسية، في حين خضع الآخرون إلى تدريبات مخففة وتفكيك العضلات، قبل أن يمنحهم إجازة، عن تدريبات يوم غد الخميس.

وبدأ المحترف المغربي مروان سعدان برنامجه التأهيلي استعداداً للعودة إلى التدريبات بعد أن أنهى برنامجه العلاجي، إثر الإصابة التي داهمته قبل أيام، ومنعته من المشاركة في مباراة الاتفاق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفتح يعاود التدريبات استعداداً لملاقاة الهلال.. وسعدان يبدأ التأهيل
سبق

عاود فريق الفتح الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهته المقبلة أمام الهلال، في الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد خسارته من الاتفاق (2-3)، أمس الثلاثاء.

فرض يانييك فيريرا مدير الجهاز الفني، خلال الحصة الرئيسة مراناً اعتيادياً للاعبين غير المشاركين في مباراة أمس بصفة أساسية، في حين خضع الآخرون إلى تدريبات مخففة وتفكيك العضلات، قبل أن يمنحهم إجازة، عن تدريبات يوم غد الخميس.

وبدأ المحترف المغربي مروان سعدان برنامجه التأهيلي استعداداً للعودة إلى التدريبات بعد أن أنهى برنامجه العلاجي، إثر الإصابة التي داهمته قبل أيام، ومنعته من المشاركة في مباراة الاتفاق.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
07:27 PM

الفتح يعاود التدريبات استعداداً لملاقاة الهلال.. وسعدان يبدأ التأهيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
329

عاود فريق الفتح الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهته المقبلة أمام الهلال، في الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد خسارته من الاتفاق (2-3)، أمس الثلاثاء.

فرض يانييك فيريرا مدير الجهاز الفني، خلال الحصة الرئيسة مراناً اعتيادياً للاعبين غير المشاركين في مباراة أمس بصفة أساسية، في حين خضع الآخرون إلى تدريبات مخففة وتفكيك العضلات، قبل أن يمنحهم إجازة، عن تدريبات يوم غد الخميس.

وبدأ المحترف المغربي مروان سعدان برنامجه التأهيلي استعداداً للعودة إلى التدريبات بعد أن أنهى برنامجه العلاجي، إثر الإصابة التي داهمته قبل أيام، ومنعته من المشاركة في مباراة الاتفاق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,438
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,746
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,231
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,791

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة