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هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من الأحد إلى الثلاثاء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخّات من البرد

توقّع المركز الوطني للأرصاد أنه -بمشيئة الله تعالى- تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من يوم الأحد المقبل إلى الثلاثاء على بعض مناطق المملكة، حيث يبدأ تأثيرها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد من مساء يوم الأحد ويوم الاثنين على بعض من المناطق.

وقال المركز: إن المناطق المتوقعة تأثيرها بالأمطار هي: منطقة تبوك وتيماء وحقل والوجه وضباء ونیوم وشرما وأملج والجوف والقريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل والحدود الشمالية وطريف وعرعر ورفحاء، كما يمتد تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء لتشمل مناطق: حائل وبقعاء والغزالة، ومعظم محافظات المنطقة، والقصيم وبريدة وعنيزة والرس والبكيرية، ومعظم محافظات المنطقة.

وتشمل: منطقة الرياض وشقراء والمجمعة والزلفي والغاط وعفيف والدوادمي والشرقية وحفر الباطن والخفجي والنعيرية، كذلك على مناطق: المدينة المنورة والعلا والعيص ووادي الفرع والمهد وبدر وينبع والعاصمة المقدسة وجدة والطائف ورابع وخليص والكامل والجموم والقنفذة والليث وأضم وميسان وتربة والخرمة ورنية والباحة وبلجرشي والمندق والحجرة وقلوة والمخواة والعقيق، حيث لا يستبعد أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.

كما يُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها من مساء يوم الاثنين ويوم الثلاثاء على أجزاء من منطقتي الرياض العاصمة والمزاحمية ورماح والقويعية والخرج والشرقية والدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة وبقيق والجبيل والأحساء.

وتشير التوقعات الأولية -بمشيئة الله- إلى استمرار فرص هطول الأمطار على المناطق المذكورة ابتداءً من مساء يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع القادم، فيما أكد المركز أنه سيتم التنويه عن ذلك في تقارير خاصة لاحقًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من الأحد إلى الثلاثاء
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد أنه -بمشيئة الله تعالى- تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من يوم الأحد المقبل إلى الثلاثاء على بعض مناطق المملكة، حيث يبدأ تأثيرها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد من مساء يوم الأحد ويوم الاثنين على بعض من المناطق.

وقال المركز: إن المناطق المتوقعة تأثيرها بالأمطار هي: منطقة تبوك وتيماء وحقل والوجه وضباء ونیوم وشرما وأملج والجوف والقريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل والحدود الشمالية وطريف وعرعر ورفحاء، كما يمتد تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء لتشمل مناطق: حائل وبقعاء والغزالة، ومعظم محافظات المنطقة، والقصيم وبريدة وعنيزة والرس والبكيرية، ومعظم محافظات المنطقة.

وتشمل: منطقة الرياض وشقراء والمجمعة والزلفي والغاط وعفيف والدوادمي والشرقية وحفر الباطن والخفجي والنعيرية، كذلك على مناطق: المدينة المنورة والعلا والعيص ووادي الفرع والمهد وبدر وينبع والعاصمة المقدسة وجدة والطائف ورابع وخليص والكامل والجموم والقنفذة والليث وأضم وميسان وتربة والخرمة ورنية والباحة وبلجرشي والمندق والحجرة وقلوة والمخواة والعقيق، حيث لا يستبعد أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.

كما يُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها من مساء يوم الاثنين ويوم الثلاثاء على أجزاء من منطقتي الرياض العاصمة والمزاحمية ورماح والقويعية والخرج والشرقية والدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة وبقيق والجبيل والأحساء.

وتشير التوقعات الأولية -بمشيئة الله- إلى استمرار فرص هطول الأمطار على المناطق المذكورة ابتداءً من مساء يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع القادم، فيما أكد المركز أنه سيتم التنويه عن ذلك في تقارير خاصة لاحقًا.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
08:02 PM

هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من الأحد إلى الثلاثاء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخّات من البرد

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ماجد الرفاعي - ينبع
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توقّع المركز الوطني للأرصاد أنه -بمشيئة الله تعالى- تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من يوم الأحد المقبل إلى الثلاثاء على بعض مناطق المملكة، حيث يبدأ تأثيرها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد من مساء يوم الأحد ويوم الاثنين على بعض من المناطق.

وقال المركز: إن المناطق المتوقعة تأثيرها بالأمطار هي: منطقة تبوك وتيماء وحقل والوجه وضباء ونیوم وشرما وأملج والجوف والقريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل والحدود الشمالية وطريف وعرعر ورفحاء، كما يمتد تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء لتشمل مناطق: حائل وبقعاء والغزالة، ومعظم محافظات المنطقة، والقصيم وبريدة وعنيزة والرس والبكيرية، ومعظم محافظات المنطقة.

وتشمل: منطقة الرياض وشقراء والمجمعة والزلفي والغاط وعفيف والدوادمي والشرقية وحفر الباطن والخفجي والنعيرية، كذلك على مناطق: المدينة المنورة والعلا والعيص ووادي الفرع والمهد وبدر وينبع والعاصمة المقدسة وجدة والطائف ورابع وخليص والكامل والجموم والقنفذة والليث وأضم وميسان وتربة والخرمة ورنية والباحة وبلجرشي والمندق والحجرة وقلوة والمخواة والعقيق، حيث لا يستبعد أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.

كما يُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها من مساء يوم الاثنين ويوم الثلاثاء على أجزاء من منطقتي الرياض العاصمة والمزاحمية ورماح والقويعية والخرج والشرقية والدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة وبقيق والجبيل والأحساء.

وتشير التوقعات الأولية -بمشيئة الله- إلى استمرار فرص هطول الأمطار على المناطق المذكورة ابتداءً من مساء يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع القادم، فيما أكد المركز أنه سيتم التنويه عن ذلك في تقارير خاصة لاحقًا.

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