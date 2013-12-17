يومان تفصلنا على انطلاق كأس الملك للموسم الحالي 2021-2022.. تعرّف على التفاصيل

يومان تفصلنا على انطلاقة أمجد وأعرق البطولات في المملكة العربية السعودية بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بنسختها الـ47 والتي بدأت عام 1957 واستمرت إلى عام 1990 ثم توقفت بسبب تغير اسم الدوري الممتاز إلى دوري كأس خادم الحرمين الشريفين (الملك) لأندية الدرجة الممتازة وعادت للظهور مجددًا موسم 2008.

وتنطلق بعد غدٍ الأحد منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022 بإقامة مباريات دور الـ16 والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويقص فريقا الشباب وضيفه ضمك شريط انطلاق مباريات البطولة لموسم 2021/2022 حينما يلتقيان على إستاد الملك فهد الدولي يوم الأحد القادم عند تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتستكمل مباريات البطولة يوم الاثنين بإقامة ثلاث مباريات نارية، إذ يواجه الباطن نظيره الحزم على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن عند الساعة (3:05) مساءً ، ثم يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الفتح في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الساعة (5:35) مساءً، وفي آخر مباريات يوم الاثنين يلاقي الهلال نظيره فريق الرائد على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض عند تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتختم منافسات دور ثمن النهائي يوم الثلاثاء بإقامة 4 مباريات حيث يواجه الفيحاء فريق أبها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة (3:05) مساءً، ثم يلاقي النصر ضيفه الاتفاق على ملعب مرسول بارك عند الساعة (5:50) مساءً، فيما يلتقي التعاون وضيفه الطائي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند تمام الساعة السادسة مساءً، وتختتم مباريات الدور بمواجهة الأهلي لحامل اللقب الفيصلي على إستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة عند الساعة 06:25) مساءً.

وستقتصر المشاركة في البطولة على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، بعد أن قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي استمرار قصر المشاركة لفرق المحترفين، نظرًا لضغط روزنامة المباريات الذي سيشهد التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فضلًا عن مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

وتبدأ البطولة انطلاقاً من دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجهة ودون تحديد أي مستويات.

وفي مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي تجرى قرعة أخرى في نفس اليوم لاختيار ملعب المباراة للفرق المتأهلة لهذين الدورين.