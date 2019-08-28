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حائل.. وفاة امرأة بطلق ناري والتحفظ على زوجها.. والعثور على جثة أخرى‏

في حادثين منفصلين

باشرت الجهات الأمنية والصحية بحائل، صباح اليوم، إطلاق نار في أحد المنازل في أحد الأحياء بشمال حائل.

وفي التفاصيل، تلقت عمليات الشرطة بلاغاً عن إطلاق نار في أحد الأحياء الشمالية لحائل، وبمباشرة الحادث تبين وجود امرأة خمسينية وقد تعرضت لطلق ناري؛ ما أدى إلى وفاتها.

وتم نقل جثمانها إلى مستشفى حائل العام، فيما بدأت الشرطة ‏فتح ملف التحقيق، وتحفظت على زوجها، فيما ما زالت التحقيقات مستمرة.

من جهتها، تلقت عمليات الشرطة، ظهر اليوم، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة شخص على طريق حائل-النيصية، بالقرب من الملاعب المجمّعة للتعليم.

وباشرت الجهات الأمنية والصحية الموقع، ونقل الجثمان لمستشفى حائل العام، وبدأ التحقيق في أسباب الوفاة، فيما كثّفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حائل البحث عن المتسبب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. وفاة امرأة بطلق ناري والتحفظ على زوجها.. والعثور على جثة أخرى‏
سبق

باشرت الجهات الأمنية والصحية بحائل، صباح اليوم، إطلاق نار في أحد المنازل في أحد الأحياء بشمال حائل.

وفي التفاصيل، تلقت عمليات الشرطة بلاغاً عن إطلاق نار في أحد الأحياء الشمالية لحائل، وبمباشرة الحادث تبين وجود امرأة خمسينية وقد تعرضت لطلق ناري؛ ما أدى إلى وفاتها.

وتم نقل جثمانها إلى مستشفى حائل العام، فيما بدأت الشرطة ‏فتح ملف التحقيق، وتحفظت على زوجها، فيما ما زالت التحقيقات مستمرة.

من جهتها، تلقت عمليات الشرطة، ظهر اليوم، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة شخص على طريق حائل-النيصية، بالقرب من الملاعب المجمّعة للتعليم.

وباشرت الجهات الأمنية والصحية الموقع، ونقل الجثمان لمستشفى حائل العام، وبدأ التحقيق في أسباب الوفاة، فيما كثّفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حائل البحث عن المتسبب.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
07:24 PM

حائل.. وفاة امرأة بطلق ناري والتحفظ على زوجها.. والعثور على جثة أخرى‏

في حادثين منفصلين

A A A
خالد السليمي - حائل
8
13,005

باشرت الجهات الأمنية والصحية بحائل، صباح اليوم، إطلاق نار في أحد المنازل في أحد الأحياء بشمال حائل.

وفي التفاصيل، تلقت عمليات الشرطة بلاغاً عن إطلاق نار في أحد الأحياء الشمالية لحائل، وبمباشرة الحادث تبين وجود امرأة خمسينية وقد تعرضت لطلق ناري؛ ما أدى إلى وفاتها.

وتم نقل جثمانها إلى مستشفى حائل العام، فيما بدأت الشرطة ‏فتح ملف التحقيق، وتحفظت على زوجها، فيما ما زالت التحقيقات مستمرة.

من جهتها، تلقت عمليات الشرطة، ظهر اليوم، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة شخص على طريق حائل-النيصية، بالقرب من الملاعب المجمّعة للتعليم.

وباشرت الجهات الأمنية والصحية الموقع، ونقل الجثمان لمستشفى حائل العام، وبدأ التحقيق في أسباب الوفاة، فيما كثّفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حائل البحث عن المتسبب.

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