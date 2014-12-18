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"الصحة": تسجيل 116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 96 خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين تسجل 165 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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فلسطين تسجل 165 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
05:46 PM

فلسطين تسجل 165 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,637
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,823
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,493
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2.5 مليار ..

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