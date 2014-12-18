سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
فلسطين تسجل 165 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
فلسطين تسجل 165 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.