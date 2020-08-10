النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إنشاء وكالة في "رئاسة الحرمين" لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف

القرار جاء مواكبًا لتحديث أنظمة وآليات المجمع وفق معايير الجودة والمواصفات العالمية

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراره بإنشاء وكالة في الرئاسة باسم (وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف).

وجاء القرار مواكبًا لعملية التطوير، وتحديث أنظمة وآليات المجمع وفق معايير الجودة والمواصفات العالمية، وأيضًا للحرص على العمل على تطوير رسالة المتاحف والمعارض داخليًّا وخارجيًّا.

يُذكر أن مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين يحظى باهتمام كبير منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- إلى هذا العهد الزاهر الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، وحكومة خادم الحرمين الشريفين وعنايتهم بالكعبة المشرفة على وجه الخصوص، وعلى مقتنيات الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة السعودية عالميًّا، ومواكبة رؤية السعودية ٢٠٣٠.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إنشاء وكالة في "رئاسة الحرمين" لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف
سبق

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراره بإنشاء وكالة في الرئاسة باسم (وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف).

وجاء القرار مواكبًا لعملية التطوير، وتحديث أنظمة وآليات المجمع وفق معايير الجودة والمواصفات العالمية، وأيضًا للحرص على العمل على تطوير رسالة المتاحف والمعارض داخليًّا وخارجيًّا.

يُذكر أن مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين يحظى باهتمام كبير منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- إلى هذا العهد الزاهر الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، وحكومة خادم الحرمين الشريفين وعنايتهم بالكعبة المشرفة على وجه الخصوص، وعلى مقتنيات الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة السعودية عالميًّا، ومواكبة رؤية السعودية ٢٠٣٠.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
11:31 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
12:52 AM

إنشاء وكالة في "رئاسة الحرمين" لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف

القرار جاء مواكبًا لتحديث أنظمة وآليات المجمع وفق معايير الجودة والمواصفات العالمية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
826

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراره بإنشاء وكالة في الرئاسة باسم (وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف).

وجاء القرار مواكبًا لعملية التطوير، وتحديث أنظمة وآليات المجمع وفق معايير الجودة والمواصفات العالمية، وأيضًا للحرص على العمل على تطوير رسالة المتاحف والمعارض داخليًّا وخارجيًّا.

يُذكر أن مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين يحظى باهتمام كبير منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- إلى هذا العهد الزاهر الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، وحكومة خادم الحرمين الشريفين وعنايتهم بالكعبة المشرفة على وجه الخصوص، وعلى مقتنيات الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة السعودية عالميًّا، ومواكبة رؤية السعودية ٢٠٣٠.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,780
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,209
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,038
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,519

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة