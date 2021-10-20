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بالتعاون مع الشؤون الصحية .. مرور منطقة نجران ينظم حملة للتبرع بالدم

"السبيعي": لتفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية

نظمت إدارة المرور بمنطقة نجران، صباح اليوم حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها، وبالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، بمقر الإدارة.

وأوضح مدير مرور منطقة نجران العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، أن الحملة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة ودعم لمخزون الدم في مستشفيات المنطقة.

وأضاف "السبيعي": أن من أهداف الحملة كذلك تفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وتأكيدًا على أهمية التبرع بالدم باعتباره سلوكًا نبيلًا، ومبادرةً إنسانيةً يحتاج إليها الكثير من المرضى في المستشفيات بتأمين وحدات الدم، وتأكيدًا على المشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطابع الإنساني؛ لنشر ثقافة البذل والعطاء لدى منسوبي إدارة مرور المنطقة.

مرور نجران التبرع بالدم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالتعاون مع الشؤون الصحية .. مرور منطقة نجران ينظم حملة للتبرع بالدم
سبق

نظمت إدارة المرور بمنطقة نجران، صباح اليوم حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها، وبالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، بمقر الإدارة.

وأوضح مدير مرور منطقة نجران العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، أن الحملة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة ودعم لمخزون الدم في مستشفيات المنطقة.

وأضاف "السبيعي": أن من أهداف الحملة كذلك تفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وتأكيدًا على أهمية التبرع بالدم باعتباره سلوكًا نبيلًا، ومبادرةً إنسانيةً يحتاج إليها الكثير من المرضى في المستشفيات بتأمين وحدات الدم، وتأكيدًا على المشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطابع الإنساني؛ لنشر ثقافة البذل والعطاء لدى منسوبي إدارة مرور المنطقة.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
02:18 PM

بالتعاون مع الشؤون الصحية .. مرور منطقة نجران ينظم حملة للتبرع بالدم

"السبيعي": لتفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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نظمت إدارة المرور بمنطقة نجران، صباح اليوم حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها، وبالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، بمقر الإدارة.

وأوضح مدير مرور منطقة نجران العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، أن الحملة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة ودعم لمخزون الدم في مستشفيات المنطقة.

وأضاف "السبيعي": أن من أهداف الحملة كذلك تفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وتأكيدًا على أهمية التبرع بالدم باعتباره سلوكًا نبيلًا، ومبادرةً إنسانيةً يحتاج إليها الكثير من المرضى في المستشفيات بتأمين وحدات الدم، وتأكيدًا على المشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطابع الإنساني؛ لنشر ثقافة البذل والعطاء لدى منسوبي إدارة مرور المنطقة.

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