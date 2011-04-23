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بالصور .. جولة ميدانية لأمانة الطائف تغلق 5 مطاعم مُخالفة بالسيل الكبير

"البلدية الفرعية" وقفت على مستوى النظافة والخدمات بمسجد الميقات

رصدت جولة ميدانية نفذتها أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية السيل الكبير الفرعية" عدة مخالفات على عدد من المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ومدى امتثال أصحاب المحلات.

وتفصيلًا: شارك في الجولة رئيس الفرع والمراقبون، ونتج عنها رصد مخالفات صحية وبيئية لعدة مطاعم، من حيث سوء النظافة لمكان التحضير، وسوء نظافة العاملين، ووجود أكل مُعد من اليوم السابق، كذلك وجود مخزن يقوم بعض العمالة بإعداد الطعام بداخله، فيما جرى إغلاق 5 مطاعم مُخالفة ضمن الجولة.

وتُكثف بلدية السيل الكبير جولاتها الميدانية خلال شهر رمضان المبارك، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام؛ كون المنطقة التي تُشرف عليها تقع في الطريق إلى مكة المكرمة.

يُشار إلى أن الجولة شملت مسجد الميقات؛ حيث تم الوقوف على مستوى النظافة والخدمات البلدية.

الطائف أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. جولة ميدانية لأمانة الطائف تغلق 5 مطاعم مُخالفة بالسيل الكبير
سبق

رصدت جولة ميدانية نفذتها أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية السيل الكبير الفرعية" عدة مخالفات على عدد من المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ومدى امتثال أصحاب المحلات.

وتفصيلًا: شارك في الجولة رئيس الفرع والمراقبون، ونتج عنها رصد مخالفات صحية وبيئية لعدة مطاعم، من حيث سوء النظافة لمكان التحضير، وسوء نظافة العاملين، ووجود أكل مُعد من اليوم السابق، كذلك وجود مخزن يقوم بعض العمالة بإعداد الطعام بداخله، فيما جرى إغلاق 5 مطاعم مُخالفة ضمن الجولة.

وتُكثف بلدية السيل الكبير جولاتها الميدانية خلال شهر رمضان المبارك، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام؛ كون المنطقة التي تُشرف عليها تقع في الطريق إلى مكة المكرمة.

يُشار إلى أن الجولة شملت مسجد الميقات؛ حيث تم الوقوف على مستوى النظافة والخدمات البلدية.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
08:34 PM

بالصور .. جولة ميدانية لأمانة الطائف تغلق 5 مطاعم مُخالفة بالسيل الكبير

"البلدية الفرعية" وقفت على مستوى النظافة والخدمات بمسجد الميقات

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فهد العتيبي - الطائف
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رصدت جولة ميدانية نفذتها أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية السيل الكبير الفرعية" عدة مخالفات على عدد من المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ومدى امتثال أصحاب المحلات.

وتفصيلًا: شارك في الجولة رئيس الفرع والمراقبون، ونتج عنها رصد مخالفات صحية وبيئية لعدة مطاعم، من حيث سوء النظافة لمكان التحضير، وسوء نظافة العاملين، ووجود أكل مُعد من اليوم السابق، كذلك وجود مخزن يقوم بعض العمالة بإعداد الطعام بداخله، فيما جرى إغلاق 5 مطاعم مُخالفة ضمن الجولة.

وتُكثف بلدية السيل الكبير جولاتها الميدانية خلال شهر رمضان المبارك، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام؛ كون المنطقة التي تُشرف عليها تقع في الطريق إلى مكة المكرمة.

يُشار إلى أن الجولة شملت مسجد الميقات؛ حيث تم الوقوف على مستوى النظافة والخدمات البلدية.

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