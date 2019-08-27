استفسار "سبق" تبعه إيداع 75 ألفاً.. قصة معاناة يتيمة بمكة دامت 8 سنوات

"عفاف" من ذوات الظروف الخاصة كانت بلا مصروف عقب وفاة حاضنتها

ساهمت "سبق" من خلال دورها الإعلامي والمهني، في إنهاء أزمة يتيمة بمكة المكرمة من ذوات الظروف الخاصة، بعد أن لجأت إلى الصحيفة، وطرحت مشكلتها مع تأخر صرف مصروفها الشهري منذ ثمان سنوات.

وبدأت القصة، عندما تلقت "سبق" قبل أربعة أيام، شكوى اليتيمة "عفاف عبدالقيوم" البالغة من العمر 29 عاماً، من ذوات الظروف الخاصة؛ تشكو فيها من عدم صرف مصروفها الشهري المتوقف منذ ثمان سنوات بعد وفاة حاضنتها، فضلاً عن مطالبتها بالحصول على شقة وأرض تكفل لها حياة كريمة؛ أسوة بمثيلاتها من الأيتام الذين ترعاهم وزارة العمل.

وقد تم إحالة شكوى اليتيمة من حينها للمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعقب ذلك بعد أربعة أيام جاء اتصال من اليتيمة نفسها، تؤكد فيه أنه تم اليوم الثلاثاء إيداع مصروفاتها الشهرية المتأخرة لـ29 شهراً، وبمبلغ إجمالي يقدر بـ75 ألف ريال، وسط عبارات الشكر التي بعثتها لصحيفة "سبق" على مساهمتها في حل مشكلتها التي تعود لثمان سنوات دون مصروف.

وكانت "عفاف" قد قالت في شكواها لـ"سبق": توفيت حاضنتي قبل ثمان سنوات، ومن ذلك الوقت أعيش وحدي دون أن تصرف لي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مصروفي الشهري، بحجة عدم سكني في الإسكان المخصص لمن هم مثل ظروفي".

وأضافت: أنا من الأيتام ذوي الظروف الخاصة، وحاضنتي متوفاة منذ 8 سنوات، ولديّ مشاكل مع مكتب المتابعة الاجتماعية الخاص بالأيتام بمكة المكرمة، ولم تحل بعد، على مدى السنوات الماضية.

وتعيش "عفاف" البالغة من العمر 29 عاماً في ملحق أهداه لها ابن حاضنتها، ولا تزال تعيش فيه، وطالبت حينها التنمية الاجتماعية بضرورة صرف مصروفها الشهري، ومنحها شقة سكنية أو أرضاً؛ أسوة بمثيلاتها من الأيتام ذوي الظروف الخاصة.