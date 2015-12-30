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النيابة العامة تباشر التحقيق في مقتل مقيم مصري

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في حادثة إطلاق نار في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، نجم عنها وفاة مقيم مصري الجنسية، يبلغ من العمر ٣٥ عامًا.

وأوضح المصدر المسؤول أن الجاني حدث، يبلغ من العمر ١٤ عامًا، وجرى استجوابه وفقًا للقواعد والضمانات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث.

وقد أقر الجاني بمسؤوليته عن الحادثة، ويجري العمل حاليًا على استكمال عدد من إجراءات التحقيق وفق الطرق النظامية تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

النيابة العامة

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النيابة العامة تباشر التحقيق في مقتل مقيم مصري
سبق

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في حادثة إطلاق نار في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، نجم عنها وفاة مقيم مصري الجنسية، يبلغ من العمر ٣٥ عامًا.

وأوضح المصدر المسؤول أن الجاني حدث، يبلغ من العمر ١٤ عامًا، وجرى استجوابه وفقًا للقواعد والضمانات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث.

وقد أقر الجاني بمسؤوليته عن الحادثة، ويجري العمل حاليًا على استكمال عدد من إجراءات التحقيق وفق الطرق النظامية تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
11:07 PM
اخر تعديل
30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
11:45 PM

النيابة العامة تباشر التحقيق في مقتل مقيم مصري

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
3,407

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في حادثة إطلاق نار في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، نجم عنها وفاة مقيم مصري الجنسية، يبلغ من العمر ٣٥ عامًا.

وأوضح المصدر المسؤول أن الجاني حدث، يبلغ من العمر ١٤ عامًا، وجرى استجوابه وفقًا للقواعد والضمانات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث.

وقد أقر الجاني بمسؤوليته عن الحادثة، ويجري العمل حاليًا على استكمال عدد من إجراءات التحقيق وفق الطرق النظامية تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

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