"البيئة" تفسح 17.9 ألف طن من واردات الخضراوات والفاكهة في يوم واحد فقط

أكدت أن كل الإرساليات الواردة تخضع للفحص المخبري للتأكد من سلامتها صحيًا

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن واردات المملكة من الخضار والفاكهة التي فسحتها محاجر الوزارة يوم الاثنين 6 إبريل الحالي، بلغت نحو 17951.63 طنًا، بينما بلغت الواردات الحيوانية نحو 14967 رأسًا من الماشية.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة، أن إجمالي الواردات النباتية التي تم فسحها من الخضراوات ليوم 6 إبريل الحالي بلغت نحو 2310.34 طنًا، وواردات الفاكهة بلغت 15641.29 طنًا، لتبلغ الواردات التي تم فسحها في شهر إبريل من الخضراوات 11510.55 طنًا، ومن الفاكهة 51893.94 طنًا، لتبلغ بذلك واردات الخضراوات منذ بداية العام الجاري 2020م نحو 88,397.83 طنًا، وواردات الفاكهة للفترة نفسها 173,593.19 طنًا، لترتفع واردات المملكة من الخضراوات والفاكهة المختلفة 261,992.02 طنًا منذ بداية العام.

وأشارت، إلى أن الواردات الحيوانية من (أغنام وإبل) التي فسحتها محاجر الوزارة، بلغت يوم 6 إبريل الحالي 14,967 رأسًا من الماشية، لترتفع واردات المملكة من الماشية إلى 1,041,030 رأسًا من الماشية المختلفة.

وأكدت الوزارة، أن كل الإرساليات الواردة إلى محاجر الوزارة، تخضع للفحص المخبري، ويتم تدقيق المستندات والكشف للتأكد من سلامتها صحيًا والحد من انتقال الآفات النباتية، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين والمساعدين ومختصي المختبرات والمهندسين الزراعيين والفنيين.

وأفادت، بأن إمدادات وأسعار السلع الغذائية المختلفة من خضار وفاكهة ولحوم ودجاج وأسماك في الأسواق لم تتأثر بسبب الإجراءات الحالية، مؤكدة أن الجولات التفتيشية للفرق الميدانية التابعة للوزارة ستواصل أعمالها لمراقبة أسواق الخضار والفاكهة والمواد الغذائية للتأكد من وفرتها وسلامتها، وتطبيقًا للإجراءات الصحية.