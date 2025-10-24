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"تقنية شقراء" والمركز الصحي الأول ينظمان ندوة عن "السكري"

نفّذ فرع الكلية التقنية بشقراء، بالتعاون مع المركز الصحي الأول بشقراء، ندوة تثقيفية للتوعية بداء "السكري" ووسائل العلاج والوقاية من المرض، وأهم الطرق لتجنب المضاعفات.

شارك في الندوة مديرُ المركز الصحي الأول بشقراء فهد بن مرزوق المطيري، والدكتور أشرف حامد، ومدير فرع الكلية التقنية عبدالله بن سعد المنصور.

وقدّم المشاركون شرحًا عن المرض وأنواعه وطرق علاجه، وأهم السبل لتجنب مضاعفاته، والأطعمة المناسبة لمرضى السكري، كما استمع الحضور لكيفية استخدام جهاز قياس السكر لمرضى السكري، والطريقة المثلى لأخذ الأنسولين لمريض السكر.

وأكد مدير المركز الصحي الأول بشقراء فهد المطيري، أن ندوة التوعية بأمراض السكري Diabetes استهدفت طلاب الكلية باعتبارهم البداية لبناء جيل قادم واعٍ بمخاطر السكري؛ ليكون قادرًا على تحقيق التطلعات والطموحات وتحقيق رؤية 2030.

تقنية شقراء

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"تقنية شقراء" والمركز الصحي الأول ينظمان ندوة عن "السكري"
سبق

نفّذ فرع الكلية التقنية بشقراء، بالتعاون مع المركز الصحي الأول بشقراء، ندوة تثقيفية للتوعية بداء "السكري" ووسائل العلاج والوقاية من المرض، وأهم الطرق لتجنب المضاعفات.

شارك في الندوة مديرُ المركز الصحي الأول بشقراء فهد بن مرزوق المطيري، والدكتور أشرف حامد، ومدير فرع الكلية التقنية عبدالله بن سعد المنصور.

وقدّم المشاركون شرحًا عن المرض وأنواعه وطرق علاجه، وأهم السبل لتجنب مضاعفاته، والأطعمة المناسبة لمرضى السكري، كما استمع الحضور لكيفية استخدام جهاز قياس السكر لمرضى السكري، والطريقة المثلى لأخذ الأنسولين لمريض السكر.

وأكد مدير المركز الصحي الأول بشقراء فهد المطيري، أن ندوة التوعية بأمراض السكري Diabetes استهدفت طلاب الكلية باعتبارهم البداية لبناء جيل قادم واعٍ بمخاطر السكري؛ ليكون قادرًا على تحقيق التطلعات والطموحات وتحقيق رؤية 2030.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
09:06 AM

"تقنية شقراء" والمركز الصحي الأول ينظمان ندوة عن "السكري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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نفّذ فرع الكلية التقنية بشقراء، بالتعاون مع المركز الصحي الأول بشقراء، ندوة تثقيفية للتوعية بداء "السكري" ووسائل العلاج والوقاية من المرض، وأهم الطرق لتجنب المضاعفات.

شارك في الندوة مديرُ المركز الصحي الأول بشقراء فهد بن مرزوق المطيري، والدكتور أشرف حامد، ومدير فرع الكلية التقنية عبدالله بن سعد المنصور.

وقدّم المشاركون شرحًا عن المرض وأنواعه وطرق علاجه، وأهم السبل لتجنب مضاعفاته، والأطعمة المناسبة لمرضى السكري، كما استمع الحضور لكيفية استخدام جهاز قياس السكر لمرضى السكري، والطريقة المثلى لأخذ الأنسولين لمريض السكر.

وأكد مدير المركز الصحي الأول بشقراء فهد المطيري، أن ندوة التوعية بأمراض السكري Diabetes استهدفت طلاب الكلية باعتبارهم البداية لبناء جيل قادم واعٍ بمخاطر السكري؛ ليكون قادرًا على تحقيق التطلعات والطموحات وتحقيق رؤية 2030.

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