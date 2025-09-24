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نزلاء سجون منطقة الجوف يحتفلون باليوم الوطني

بفعاليات ثقافية واجتماعية

احتفلت مديرية السجون بمنطقة الجوف يوم أمس الاثنين بـ(اليوم الوطني 89)، ممثلةً بالإدارات التابعة لها بالمحافظات وهي إدارة الإبعاد بالجوف، وشعبة الإبعاد بالقريات، وإدارة سجن القريات، وإدارة سجن سكاكا العام .

وتنوعت الاحتفاليات ما بين ثقافية واجتماعية والتي تعبّر عن حب وانتماء للوطن، وامتزجت مع لون الوطن والتي عمت بها أجواء من الفرحة على النزلاء والنزيلات وكذلك العاملين.

وجاءت هذه الاحتفاليات بإشراف من مدير السجون بمنطقة الجوف، اللواء مانع بن عبدالله العتيبي، ومساعد مدير السجون بمنطقة الجوف العميد سليم بن قنيفذ العنزي.

وعبّر اللواء "العتيبي" بهذه المناسبة الوطنية الغالية عن سعادته الغامرة، مؤكدًا أن هذه الاحتفالات تأتي تعبيرًا عن حب الوطن والولاء له والطاعة لولاة الأمر، مبتهلاً إلى الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويديم عليه نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعًا.

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نزلاء سجون منطقة الجوف يحتفلون باليوم الوطني
سبق

احتفلت مديرية السجون بمنطقة الجوف يوم أمس الاثنين بـ(اليوم الوطني 89)، ممثلةً بالإدارات التابعة لها بالمحافظات وهي إدارة الإبعاد بالجوف، وشعبة الإبعاد بالقريات، وإدارة سجن القريات، وإدارة سجن سكاكا العام .

وتنوعت الاحتفاليات ما بين ثقافية واجتماعية والتي تعبّر عن حب وانتماء للوطن، وامتزجت مع لون الوطن والتي عمت بها أجواء من الفرحة على النزلاء والنزيلات وكذلك العاملين.

وجاءت هذه الاحتفاليات بإشراف من مدير السجون بمنطقة الجوف، اللواء مانع بن عبدالله العتيبي، ومساعد مدير السجون بمنطقة الجوف العميد سليم بن قنيفذ العنزي.

وعبّر اللواء "العتيبي" بهذه المناسبة الوطنية الغالية عن سعادته الغامرة، مؤكدًا أن هذه الاحتفالات تأتي تعبيرًا عن حب الوطن والولاء له والطاعة لولاة الأمر، مبتهلاً إلى الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويديم عليه نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعًا.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
10:02 PM

نزلاء سجون منطقة الجوف يحتفلون باليوم الوطني

بفعاليات ثقافية واجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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احتفلت مديرية السجون بمنطقة الجوف يوم أمس الاثنين بـ(اليوم الوطني 89)، ممثلةً بالإدارات التابعة لها بالمحافظات وهي إدارة الإبعاد بالجوف، وشعبة الإبعاد بالقريات، وإدارة سجن القريات، وإدارة سجن سكاكا العام .

وتنوعت الاحتفاليات ما بين ثقافية واجتماعية والتي تعبّر عن حب وانتماء للوطن، وامتزجت مع لون الوطن والتي عمت بها أجواء من الفرحة على النزلاء والنزيلات وكذلك العاملين.

وجاءت هذه الاحتفاليات بإشراف من مدير السجون بمنطقة الجوف، اللواء مانع بن عبدالله العتيبي، ومساعد مدير السجون بمنطقة الجوف العميد سليم بن قنيفذ العنزي.

وعبّر اللواء "العتيبي" بهذه المناسبة الوطنية الغالية عن سعادته الغامرة، مؤكدًا أن هذه الاحتفالات تأتي تعبيرًا عن حب الوطن والولاء له والطاعة لولاة الأمر، مبتهلاً إلى الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويديم عليه نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعًا.

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