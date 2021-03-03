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أمانة المدينة المنورة ترصد 2.753 مخالفة للتدابير الوقائية

بعد تنفيذ 27.655 جولة ميدانية خلال 27 يوماً مضت

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة 27.655 جولة ميدانية على المنشآت والمحال التجارية والغذائية؛ لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية.

وأسفرت الجولات، التي جرت على مدى 27 يوماً الماضية، عن رصد 2753 مخالفة تم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات، كما تم إغلاق 954 منشأة مخالفة لعدم تقيّدها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق؛ لضبط المخالفات والحدّ منها، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة، لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة حرصها على تلقي الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة وعبر مختلف قنوات التواصل.

أمانة منطقة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة المدينة المنورة ترصد 2.753 مخالفة للتدابير الوقائية
سبق

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة 27.655 جولة ميدانية على المنشآت والمحال التجارية والغذائية؛ لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية.

وأسفرت الجولات، التي جرت على مدى 27 يوماً الماضية، عن رصد 2753 مخالفة تم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات، كما تم إغلاق 954 منشأة مخالفة لعدم تقيّدها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق؛ لضبط المخالفات والحدّ منها، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة، لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة حرصها على تلقي الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة وعبر مختلف قنوات التواصل.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
02:56 PM

أمانة المدينة المنورة ترصد 2.753 مخالفة للتدابير الوقائية

بعد تنفيذ 27.655 جولة ميدانية خلال 27 يوماً مضت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نفّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة 27.655 جولة ميدانية على المنشآت والمحال التجارية والغذائية؛ لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية.

وأسفرت الجولات، التي جرت على مدى 27 يوماً الماضية، عن رصد 2753 مخالفة تم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات، كما تم إغلاق 954 منشأة مخالفة لعدم تقيّدها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق؛ لضبط المخالفات والحدّ منها، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة، لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة حرصها على تلقي الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة وعبر مختلف قنوات التواصل.

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