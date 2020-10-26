سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.10%

يُتداول عند 85.90 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.10%؛ مما يعادل 0.09 دولار أمريكي، ليتداول عند 85.90 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 0.13 دولار؛ مما نسبته 0.16%، ليسجل 83.63 دولارًا أمريكيًّا.