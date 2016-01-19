"واس" ومجموعة "روتانا" و"الاقتصادية" و"الرياض" و"المدينة" و"سبق" رعاة إعلاميون لـ"منتدى الابتكار الاجتماعي"

قالت إدارة "منتدى الابتكار الاجتماعي" "سنديان" إن ‏الشركاء الإعلاميين يشكلون داعماً كبيراً لإنجاح فعاليات المنتدى، وإيصال ‏رسالته، وتحقيقه أهدافه المرجوة، انطلاقاً من الدور الفاعل الذي تضطلع ‏به كبرى الوسائل الإعلامية في تغطية الأحداث الوطنية المهمة‎.‎ وتضم قائمة الشركاء الإعلاميين مع "منتدى الابتكار الاجتماعي" وكالة الأنباء السعودية، وهي أول وكالة أنباء ‏وطنية، وتمكنت على مدى قرابة نصف قرن من وضع بصمة خاصة بها ‏في خريطة الإعلام العربي والدولي من بين أكثر من 200 وكالة أنباء بالعالم، وتأخذ مكانها اليوم على قائمة أهم المصادر الإعلامية السعودية والعربية الرسمية التي تعتمد ‏عليها وسائل الإعلام المختلفة في نقل أخبار المملكة، سواء من خلال موقعها ‏الإلكتروني الذي يُزود متابعيه بالأخبار على مدار اللحظة، أو عبر حساباتها ‏المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي‎.‎ ويحظى المنتدى بدعم إعلامي كبير من مجموعة روتانا، حيث تقوم بتغطيات إعلامية مميزة للمساهمة في المشروعات الابتكارية ‏المبدعة، وذلك على أغلب قنواتها الفضائية والإذاعية، وأبرزها قناة ‏روتانا خليجية وقناة اقرأ، وقناة الرسالة، وقناة ‎ LBC، وإذاعة روتانا إف إم‎‏، فضلاً عن حساباتها الرائجة على منصات السوشال ميديا. كما تضم قائمة الشركاء الإعلاميين للمنتدى صحيفة الرياض التي تعد إحدى الصحف الرائدة والعريقة، وقد تأسست كأول صحيفة تصدر في ‏العاصمة السعودية وهي اليوم من أكثر الصحف في الوطن العربي نجاحاً ونمواً، حيث تنتشر مكاتبها داخل المملكة وخارجها حيث يصل عددها إلى 58 مكتباً إضافة إلى شبكة من مئات المراسلين ‏حول العالم.‏ كما تضم قائمة الشركاء الإعلاميين للمنتدى صحيفة الاقتصادية، إحدى أبرز الصحف التي تهتم بالمجال الاقتصادي ‏في ‎‎السعودية‎ ‎والشرق الأوسط، والتي تأسست في العام 1992م، وتصدر عن الشركة ‏‏السعودية للأبحاث والنشر، إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، أكبر ‏‏مجموعة إعلامية في الوطن العربي.‏ وتعتبر صحيفة المدينة من أقدم الصحف السعودية إذْ تأسست في العام 1935م بالمدينة المنورة،‎ وتصدر عن مؤسسة‎ المدينة‎ للصحافة والطباعة والنشر الذي أصبح موقعها في مدينة جدة، وهي تعد من أوائل الصحف ‏السعودية التي شهدت تطويراً شمل جميع الاتجاهات من أجل مواكبة تطور ‏الصحافة ‏المقروءة التي يشهدها العالم‎.‎ وانضمت "صحيفة سبق" إلى قائمة الشركاء الإعلاميين لمنتدى الابتكار الاجتماعي، وتعد من أشهر وأقدم وأهمّ الصحف الإخبارية الإلكترونية، وتهتم بتقديم المحتوى الإخباري بشكلٍ حصري وسريع، وهذا كان عاملاً رئيساً في متابعة الملايين لها. ويسعى منتدى الابتكار الاجتماعي الذي سيعقد دورته الأولى في ‏‏الفترة ‏من 6-7 ‏فبراير 2022 بالمدينة المنورة‎‏، للمساهمة في بناء مجتمع ‏أكثر رفاهية، ‎إضافة إلى التشجيع على الابتكار، ‏‎ونشر ثقافة إدماج التنمية الاجتماعية ‎في‎ ‎مشروعات ‏ريادة الأعمال بطريقة أكثر شمولية وكفاءة، ‏فضلاً عن تحسين‎ ‎أساليب البحث وبناء ‏القدرات والشراكات،‎ فضلاً عن ‏تطوير برامج التدريب‎ ‎وتنمية المهارات ‏القيادية لأصحاب ‎المشاريع ‏الاجتماعية الريادية‎، إلى جانب تشجيع المبادرات الاجتماعية كطريقة لإحداث ‏تغيير اجتماعي.‏ ويمكن التسجيل في المنتدى من خلال الرابط التالي: https://sendian.org/website/register-ar/ ، وهو مجاني.

"واس" ومجموعة "روتانا" و"الاقتصادية" و"الرياض" و"المدينة" و"سبق" رعاة إعلاميون لـ"منتدى الابتكار الاجتماعي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-18 قالت إدارة "منتدى الابتكار الاجتماعي" "سنديان" إن ‏الشركاء الإعلاميين يشكلون داعماً كبيراً لإنجاح فعاليات المنتدى، وإيصال ‏رسالته، وتحقيقه أهدافه المرجوة، انطلاقاً من الدور الفاعل الذي تضطلع ‏به كبرى الوسائل الإعلامية في تغطية الأحداث الوطنية المهمة‎.‎



وتضم قائمة الشركاء الإعلاميين مع "منتدى الابتكار الاجتماعي" وكالة الأنباء السعودية، وهي أول وكالة أنباء ‏وطنية، وتمكنت على مدى قرابة نصف قرن من وضع بصمة خاصة بها ‏في خريطة الإعلام العربي والدولي من بين أكثر من 200 وكالة أنباء بالعالم، وتأخذ مكانها اليوم على قائمة أهم المصادر الإعلامية السعودية والعربية الرسمية التي تعتمد ‏عليها وسائل الإعلام المختلفة في نقل أخبار المملكة، سواء من خلال موقعها ‏الإلكتروني الذي يُزود متابعيه بالأخبار على مدار اللحظة، أو عبر حساباتها ‏المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي‎.‎



ويحظى المنتدى بدعم إعلامي كبير من مجموعة روتانا، حيث تقوم بتغطيات إعلامية مميزة للمساهمة في المشروعات الابتكارية ‏المبدعة، وذلك على أغلب قنواتها الفضائية والإذاعية، وأبرزها قناة ‏روتانا خليجية وقناة اقرأ، وقناة الرسالة، وقناة ‎ LBC، وإذاعة روتانا إف إم‎‏، فضلاً عن حساباتها الرائجة على منصات السوشال ميديا.



كما تضم قائمة الشركاء الإعلاميين للمنتدى صحيفة الرياض التي تعد إحدى الصحف الرائدة والعريقة، وقد تأسست كأول صحيفة تصدر في ‏العاصمة السعودية وهي اليوم من أكثر الصحف في الوطن العربي نجاحاً ونمواً، حيث تنتشر مكاتبها داخل المملكة وخارجها حيث يصل عددها إلى 58 مكتباً إضافة إلى شبكة من مئات المراسلين ‏حول العالم.‏



كما تضم قائمة الشركاء الإعلاميين للمنتدى صحيفة الاقتصادية، إحدى أبرز الصحف التي تهتم بالمجال الاقتصادي ‏في ‎‎السعودية‎ ‎والشرق الأوسط، والتي تأسست في العام 1992م، وتصدر عن الشركة ‏‏السعودية للأبحاث والنشر، إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، أكبر ‏‏مجموعة إعلامية في الوطن العربي.‏



وتعتبر صحيفة المدينة من أقدم الصحف السعودية إذْ تأسست في العام 1935م بالمدينة المنورة،‎ وتصدر عن مؤسسة‎ المدينة‎ للصحافة والطباعة والنشر الذي أصبح موقعها في مدينة جدة، وهي تعد من أوائل الصحف ‏السعودية التي شهدت تطويراً شمل جميع الاتجاهات من أجل مواكبة تطور ‏الصحافة ‏المقروءة التي يشهدها العالم‎.‎



وانضمت "صحيفة سبق" إلى قائمة الشركاء الإعلاميين لمنتدى الابتكار الاجتماعي، وتعد من أشهر وأقدم وأهمّ الصحف الإخبارية الإلكترونية، وتهتم بتقديم المحتوى الإخباري بشكلٍ حصري وسريع، وهذا كان عاملاً رئيساً في متابعة الملايين لها.



ويسعى منتدى الابتكار الاجتماعي الذي سيعقد دورته الأولى في ‏‏الفترة ‏من 6-7 ‏فبراير 2022 بالمدينة المنورة‎‏، للمساهمة في بناء مجتمع ‏أكثر رفاهية، ‎إضافة إلى التشجيع على الابتكار، ‏‎ونشر ثقافة إدماج التنمية الاجتماعية ‎في‎ ‎مشروعات ‏ريادة الأعمال بطريقة أكثر شمولية وكفاءة، ‏فضلاً عن تحسين‎ ‎أساليب البحث وبناء ‏القدرات والشراكات،‎ فضلاً عن ‏تطوير برامج التدريب‎ ‎وتنمية المهارات ‏القيادية لأصحاب ‎المشاريع ‏الاجتماعية الريادية‎، إلى جانب تشجيع المبادرات الاجتماعية كطريقة لإحداث ‏تغيير اجتماعي.‏



ويمكن التسجيل في المنتدى من خلال الرابط التالي: https://sendian.org/website/register-ar/، وهو مجاني.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443 10:40 PM

اخر تعديل 19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443 07:05 AM

"واس" ومجموعة "روتانا" و"الاقتصادية" و"الرياض" و"المدينة" و"سبق" رعاة إعلاميون لـ"منتدى الابتكار الاجتماعي" يعقد دورته الأولى خلال ‏‏الفترة 6-7 فبراير المقبل بالمدينة المنورة‎‏ للتشجيع على الابتكار





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قالت إدارة "منتدى الابتكار الاجتماعي" "سنديان" إن ‏الشركاء الإعلاميين يشكلون داعماً كبيراً لإنجاح فعاليات المنتدى، وإيصال ‏رسالته، وتحقيقه أهدافه المرجوة، انطلاقاً من الدور الفاعل الذي تضطلع ‏به كبرى الوسائل الإعلامية في تغطية الأحداث الوطنية المهمة‎.‎



وتضم قائمة الشركاء الإعلاميين مع "منتدى الابتكار الاجتماعي" وكالة الأنباء السعودية، وهي أول وكالة أنباء ‏وطنية، وتمكنت على مدى قرابة نصف قرن من وضع بصمة خاصة بها ‏في خريطة الإعلام العربي والدولي من بين أكثر من 200 وكالة أنباء بالعالم، وتأخذ مكانها اليوم على قائمة أهم المصادر الإعلامية السعودية والعربية الرسمية التي تعتمد ‏عليها وسائل الإعلام المختلفة في نقل أخبار المملكة، سواء من خلال موقعها ‏الإلكتروني الذي يُزود متابعيه بالأخبار على مدار اللحظة، أو عبر حساباتها ‏المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي‎.‎



ويحظى المنتدى بدعم إعلامي كبير من مجموعة روتانا، حيث تقوم بتغطيات إعلامية مميزة للمساهمة في المشروعات الابتكارية ‏المبدعة، وذلك على أغلب قنواتها الفضائية والإذاعية، وأبرزها قناة ‏روتانا خليجية وقناة اقرأ، وقناة الرسالة، وقناة ‎ LBC، وإذاعة روتانا إف إم‎‏، فضلاً عن حساباتها الرائجة على منصات السوشال ميديا.



كما تضم قائمة الشركاء الإعلاميين للمنتدى صحيفة الرياض التي تعد إحدى الصحف الرائدة والعريقة، وقد تأسست كأول صحيفة تصدر في ‏العاصمة السعودية وهي اليوم من أكثر الصحف في الوطن العربي نجاحاً ونمواً، حيث تنتشر مكاتبها داخل المملكة وخارجها حيث يصل عددها إلى 58 مكتباً إضافة إلى شبكة من مئات المراسلين ‏حول العالم.‏



كما تضم قائمة الشركاء الإعلاميين للمنتدى صحيفة الاقتصادية، إحدى أبرز الصحف التي تهتم بالمجال الاقتصادي ‏في ‎‎السعودية‎ ‎والشرق الأوسط، والتي تأسست في العام 1992م، وتصدر عن الشركة ‏‏السعودية للأبحاث والنشر، إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، أكبر ‏‏مجموعة إعلامية في الوطن العربي.‏



وتعتبر صحيفة المدينة من أقدم الصحف السعودية إذْ تأسست في العام 1935م بالمدينة المنورة،‎ وتصدر عن مؤسسة‎ المدينة‎ للصحافة والطباعة والنشر الذي أصبح موقعها في مدينة جدة، وهي تعد من أوائل الصحف ‏السعودية التي شهدت تطويراً شمل جميع الاتجاهات من أجل مواكبة تطور ‏الصحافة ‏المقروءة التي يشهدها العالم‎.‎



وانضمت "صحيفة سبق" إلى قائمة الشركاء الإعلاميين لمنتدى الابتكار الاجتماعي، وتعد من أشهر وأقدم وأهمّ الصحف الإخبارية الإلكترونية، وتهتم بتقديم المحتوى الإخباري بشكلٍ حصري وسريع، وهذا كان عاملاً رئيساً في متابعة الملايين لها.



ويسعى منتدى الابتكار الاجتماعي الذي سيعقد دورته الأولى في ‏‏الفترة ‏من 6-7 ‏فبراير 2022 بالمدينة المنورة‎‏، للمساهمة في بناء مجتمع ‏أكثر رفاهية، ‎إضافة إلى التشجيع على الابتكار، ‏‎ونشر ثقافة إدماج التنمية الاجتماعية ‎في‎ ‎مشروعات ‏ريادة الأعمال بطريقة أكثر شمولية وكفاءة، ‏فضلاً عن تحسين‎ ‎أساليب البحث وبناء ‏القدرات والشراكات،‎ فضلاً عن ‏تطوير برامج التدريب‎ ‎وتنمية المهارات ‏القيادية لأصحاب ‎المشاريع ‏الاجتماعية الريادية‎، إلى جانب تشجيع المبادرات الاجتماعية كطريقة لإحداث ‏تغيير اجتماعي.‏



ويمكن التسجيل في المنتدى من خلال الرابط التالي: https://sendian.org/website/register-ar/، وهو مجاني.