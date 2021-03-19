النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الإسلامية" تُطلق برنامج "الإمامة أحكام وآداب" بعموم مناطق المملكة

ينظّمه معهد الأئمة والخطباء ابتداءً من الأحد المقبل لمدة 3 أسابيع

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، برنامج "الإمامة أحكام وآداب"، الذي ينظّمه معهد الأئمة والخطباء ابتداءً من الأحد المقبل لمدة ثلاثة أسابيع عبر برنامج متنوّع في القرآن الكريم وعلومه والعقيدة الإسلامية الصحيحة، وبعض الأحكام المهمة في الصلاة، والأمن الفكري، والآداب والأخلاق الإسلامية، يستهدف أكثر من 80 ألف إمام بعموم مناطق المملكة عبر التطبيقات الإلكترونية.

وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء المكلف عيسى كاملي؛ أن البرنامج يقدّمه أعضاء هيئة التدريس بالمعهد عبر منصة "زووم" بالاتصال المباشر، وأن كل فعالية من البرنامج سيستفيد منها أكثر من 13 ألف إمام في مرحلته الأولى؛ ليصل مجموع المستهدفين إلى أكثر من 80 ألف إمام مسجد وجامع في جميع مناطق المملكة.

وبيّن كاملي أن البرنامج يهدف إلى نشر الوسطية والاعتدال وتطوير أداء أئمة المساجد في حُسن إدارة المسجد وفن التعامل مع المأمومين وتوجيههم وتعليمهم ونشر الألفة والمحبة بين جماعة المسجد، وتحصين أئمة المساجد من خطورة الأفكار المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، وفهم معاني القرآن الكريم والعمل بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وتعلم بعض الأحكام المهمة في الصلاة.

ونوّه مدير معهد الأئمة والخطباء، بأن البرنامج يسلط الضوء على الأحكام الشرعية في الإمامة في رمضان وأحكام الصيام وآدابه ودور أئمة المساجد في توعية المجتمع وإرشادهم بأهمية استغلال الأوقات الفاضلة، والحرص على الدعوة وفق المنهج الوسطي.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تُطلق برنامج "الإمامة أحكام وآداب" بعموم مناطق المملكة
سبق

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، برنامج "الإمامة أحكام وآداب"، الذي ينظّمه معهد الأئمة والخطباء ابتداءً من الأحد المقبل لمدة ثلاثة أسابيع عبر برنامج متنوّع في القرآن الكريم وعلومه والعقيدة الإسلامية الصحيحة، وبعض الأحكام المهمة في الصلاة، والأمن الفكري، والآداب والأخلاق الإسلامية، يستهدف أكثر من 80 ألف إمام بعموم مناطق المملكة عبر التطبيقات الإلكترونية.

وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء المكلف عيسى كاملي؛ أن البرنامج يقدّمه أعضاء هيئة التدريس بالمعهد عبر منصة "زووم" بالاتصال المباشر، وأن كل فعالية من البرنامج سيستفيد منها أكثر من 13 ألف إمام في مرحلته الأولى؛ ليصل مجموع المستهدفين إلى أكثر من 80 ألف إمام مسجد وجامع في جميع مناطق المملكة.

وبيّن كاملي أن البرنامج يهدف إلى نشر الوسطية والاعتدال وتطوير أداء أئمة المساجد في حُسن إدارة المسجد وفن التعامل مع المأمومين وتوجيههم وتعليمهم ونشر الألفة والمحبة بين جماعة المسجد، وتحصين أئمة المساجد من خطورة الأفكار المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، وفهم معاني القرآن الكريم والعمل بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وتعلم بعض الأحكام المهمة في الصلاة.

ونوّه مدير معهد الأئمة والخطباء، بأن البرنامج يسلط الضوء على الأحكام الشرعية في الإمامة في رمضان وأحكام الصيام وآدابه ودور أئمة المساجد في توعية المجتمع وإرشادهم بأهمية استغلال الأوقات الفاضلة، والحرص على الدعوة وفق المنهج الوسطي.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
01:40 PM

"الشؤون الإسلامية" تُطلق برنامج "الإمامة أحكام وآداب" بعموم مناطق المملكة

ينظّمه معهد الأئمة والخطباء ابتداءً من الأحد المقبل لمدة 3 أسابيع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
113

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، برنامج "الإمامة أحكام وآداب"، الذي ينظّمه معهد الأئمة والخطباء ابتداءً من الأحد المقبل لمدة ثلاثة أسابيع عبر برنامج متنوّع في القرآن الكريم وعلومه والعقيدة الإسلامية الصحيحة، وبعض الأحكام المهمة في الصلاة، والأمن الفكري، والآداب والأخلاق الإسلامية، يستهدف أكثر من 80 ألف إمام بعموم مناطق المملكة عبر التطبيقات الإلكترونية.

وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء المكلف عيسى كاملي؛ أن البرنامج يقدّمه أعضاء هيئة التدريس بالمعهد عبر منصة "زووم" بالاتصال المباشر، وأن كل فعالية من البرنامج سيستفيد منها أكثر من 13 ألف إمام في مرحلته الأولى؛ ليصل مجموع المستهدفين إلى أكثر من 80 ألف إمام مسجد وجامع في جميع مناطق المملكة.

وبيّن كاملي أن البرنامج يهدف إلى نشر الوسطية والاعتدال وتطوير أداء أئمة المساجد في حُسن إدارة المسجد وفن التعامل مع المأمومين وتوجيههم وتعليمهم ونشر الألفة والمحبة بين جماعة المسجد، وتحصين أئمة المساجد من خطورة الأفكار المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، وفهم معاني القرآن الكريم والعمل بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وتعلم بعض الأحكام المهمة في الصلاة.

ونوّه مدير معهد الأئمة والخطباء، بأن البرنامج يسلط الضوء على الأحكام الشرعية في الإمامة في رمضان وأحكام الصيام وآدابه ودور أئمة المساجد في توعية المجتمع وإرشادهم بأهمية استغلال الأوقات الفاضلة، والحرص على الدعوة وفق المنهج الوسطي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,251
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,381
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,571

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة