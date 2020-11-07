"الكودي" يحتفل بعقد قرانه في خميس مشيط

احتفل ذياب علي سند الكودي الشهراني، بعقد قرانه على كريمة المرحوم فرج مبارك الحتارشه الشهراني، في محافظة خميس مشيط.
وبهذه المناسبة، تلقى "الكودي" التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء.
احتفل ذياب علي سند الكودي الشهراني، بعقد قرانه على كريمة المرحوم فرج مبارك الحتارشه الشهراني، في محافظة خميس مشيط.
وبهذه المناسبة، تلقى "الكودي" التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء.
احتفل ذياب علي سند الكودي الشهراني، بعقد قرانه على كريمة المرحوم فرج مبارك الحتارشه الشهراني، في محافظة خميس مشيط.
وبهذه المناسبة، تلقى "الكودي" التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء.
احتفل ذياب علي سند الكودي الشهراني، بعقد قرانه على كريمة المرحوم فرج مبارك الحتارشه الشهراني، في محافظة خميس مشيط.
وبهذه المناسبة، تلقى "الكودي" التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء.