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"ورود نوارة" يوزع 400 سلة غذائية و2.5 طن تمور على الأسر المحتاجة

للمساهمة في سد حاجتها خلال شهر رمضان المبارك

في مبادرته السنوية (لمسة وفاء) لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة؛ وزّع فرق ورود نوارة التطوعية في مدينة الرياض ومحافظة الأفلاج، (٤٠٠) سلة غذائية و(٢٥٠٠) كيلوجرام من التمور على عددٍ من الأسر المحتاجة؛ بهدف المساهمة في سد حاجتها خلال شهر رمضان المبارك.

واستهدف ورود نوارة أكثر من ٣٥٠ أسرة ممن ثبتت حاجتهم إلى تلك المساعدات العينية الذين لا دخل لهم أو من دخلهم لا يغطي حاجاتهم الأساسية، حيث تم الترتيب والتنسيق والتوزيع من قِبل أعضاء وعضوات ورود نوارة الذين تجاوز عددهم ٨٠ عضوًا يخضعون لهيكل تنظيمي وتدريب وتأهيل دوري على مهام العمل التطوعي.

وقالت مؤسسة وقائدة فرق ورود نوارة التطوعية، نورة بنت محمد العقلا: "هذه المبادرة مستمرة منذ ٦ سنوات بفضل الله، ولم تقف حتى في جائحة كورونا - مع الأخذ بالاحترازات الوقائية- فهدفنا الوصول للمحتاج وتقديم المساعدة له وإسعاده بهذه السلة، والتي تحوي مواد غذائية أساسية".

وأضافت "العقلا": "أشكر قائدة فريقنا بالأفلاج حمساء القحطاني وفريقها الرائع مع أنه حديث التأسيس إلا أنهم كان لهم بالغ الأثر في هذه المبادرة فلهم مني الامتنان والعرفان، ونسأل الله أن يتقبل منا ويجزي المحسنين خير الجزاء الذين بادروا بتقديم السلال والتمور، وهذا ليس بمستغرب على أهل البذل والعطاء".

يُذكر أن فرق ورود نوارة التطوعية يتبع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النظيم والجنادرية، وتأسس عام ٢٠١٦م تحت شعار "العطاء سعادة" وقدم العديد من المبادرات داخل المملكة وخارجها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"ورود نوارة" يوزع 400 سلة غذائية و2.5 طن تمور على الأسر المحتاجة
سبق

في مبادرته السنوية (لمسة وفاء) لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة؛ وزّع فرق ورود نوارة التطوعية في مدينة الرياض ومحافظة الأفلاج، (٤٠٠) سلة غذائية و(٢٥٠٠) كيلوجرام من التمور على عددٍ من الأسر المحتاجة؛ بهدف المساهمة في سد حاجتها خلال شهر رمضان المبارك.

واستهدف ورود نوارة أكثر من ٣٥٠ أسرة ممن ثبتت حاجتهم إلى تلك المساعدات العينية الذين لا دخل لهم أو من دخلهم لا يغطي حاجاتهم الأساسية، حيث تم الترتيب والتنسيق والتوزيع من قِبل أعضاء وعضوات ورود نوارة الذين تجاوز عددهم ٨٠ عضوًا يخضعون لهيكل تنظيمي وتدريب وتأهيل دوري على مهام العمل التطوعي.

وقالت مؤسسة وقائدة فرق ورود نوارة التطوعية، نورة بنت محمد العقلا: "هذه المبادرة مستمرة منذ ٦ سنوات بفضل الله، ولم تقف حتى في جائحة كورونا - مع الأخذ بالاحترازات الوقائية- فهدفنا الوصول للمحتاج وتقديم المساعدة له وإسعاده بهذه السلة، والتي تحوي مواد غذائية أساسية".

وأضافت "العقلا": "أشكر قائدة فريقنا بالأفلاج حمساء القحطاني وفريقها الرائع مع أنه حديث التأسيس إلا أنهم كان لهم بالغ الأثر في هذه المبادرة فلهم مني الامتنان والعرفان، ونسأل الله أن يتقبل منا ويجزي المحسنين خير الجزاء الذين بادروا بتقديم السلال والتمور، وهذا ليس بمستغرب على أهل البذل والعطاء".

يُذكر أن فرق ورود نوارة التطوعية يتبع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النظيم والجنادرية، وتأسس عام ٢٠١٦م تحت شعار "العطاء سعادة" وقدم العديد من المبادرات داخل المملكة وخارجها.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
11:01 PM

"ورود نوارة" يوزع 400 سلة غذائية و2.5 طن تمور على الأسر المحتاجة

للمساهمة في سد حاجتها خلال شهر رمضان المبارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في مبادرته السنوية (لمسة وفاء) لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة؛ وزّع فرق ورود نوارة التطوعية في مدينة الرياض ومحافظة الأفلاج، (٤٠٠) سلة غذائية و(٢٥٠٠) كيلوجرام من التمور على عددٍ من الأسر المحتاجة؛ بهدف المساهمة في سد حاجتها خلال شهر رمضان المبارك.

واستهدف ورود نوارة أكثر من ٣٥٠ أسرة ممن ثبتت حاجتهم إلى تلك المساعدات العينية الذين لا دخل لهم أو من دخلهم لا يغطي حاجاتهم الأساسية، حيث تم الترتيب والتنسيق والتوزيع من قِبل أعضاء وعضوات ورود نوارة الذين تجاوز عددهم ٨٠ عضوًا يخضعون لهيكل تنظيمي وتدريب وتأهيل دوري على مهام العمل التطوعي.

وقالت مؤسسة وقائدة فرق ورود نوارة التطوعية، نورة بنت محمد العقلا: "هذه المبادرة مستمرة منذ ٦ سنوات بفضل الله، ولم تقف حتى في جائحة كورونا - مع الأخذ بالاحترازات الوقائية- فهدفنا الوصول للمحتاج وتقديم المساعدة له وإسعاده بهذه السلة، والتي تحوي مواد غذائية أساسية".

وأضافت "العقلا": "أشكر قائدة فريقنا بالأفلاج حمساء القحطاني وفريقها الرائع مع أنه حديث التأسيس إلا أنهم كان لهم بالغ الأثر في هذه المبادرة فلهم مني الامتنان والعرفان، ونسأل الله أن يتقبل منا ويجزي المحسنين خير الجزاء الذين بادروا بتقديم السلال والتمور، وهذا ليس بمستغرب على أهل البذل والعطاء".

يُذكر أن فرق ورود نوارة التطوعية يتبع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النظيم والجنادرية، وتأسس عام ٢٠١٦م تحت شعار "العطاء سعادة" وقدم العديد من المبادرات داخل المملكة وخارجها.

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