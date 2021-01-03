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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

وكيل وزارة الموارد البشرية يثمن خطوات جمعية "البر" التطويرية

أشاد بأجهزة الخدمة الذاتية وبسلاسة إجراءات التبرع

زار وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، جمعية "البر" بجدة، ضمن زيارات شملت عددًا من الجمعيات في جدة.

وكان في استقباله والوفد المرافق له: مدير عام الجمعية المهندس محيي الدين حكمي، وعضو مجلس الإدارة المهندس سمير قرشي، وعدد من مسؤولي الجمعية.

واستمع الوكيل إلى شرح مفصل عن الجمعية، قدمه المهندس "الحكمي" عبر العرض المرئي، ركز من خلاله على التوجه القائم بالجمعية في ترجمة مستهدفات رؤية 2030، خصوصًا المتعلقة بالتطوع والتمكين، إضافة إلى التحول الرقمي المتجسد في البوابة الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية.

وسلط الضوء على مبادرات الجمعية خلال جائحة كورونا، وقبلها سيول جدة التي برز فيها الجهد المتميز لمتطوعي الجمعية.

وأشاد "الماجد" بالنقلة التطويرية الملحوظة في الجمعية، خصوصًا في المجال الرقمي، مؤكدًا أن زيارته تأتي في إطار الحراك في قطاع التنمية.

وقال: "نعمل على دعم صندوق دعم الجمعيات الذي تنضوي تحته عدد من الصناديق الوقفية الاستثمارية كغسيل الكلى وحفظ النعمة، كما نعمل على تفعيل منصة التبرعات لدعم مشاريع الجمعيات".

من جهته رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سهيل بن حسن قاضي، بأحمد الماجد والوفد المرافق له، مقدماً عدداً من المقترحات التي تدعم تطوير الأداء في الجمعيات الخيرية وتمنع ازدواجية الصرف للمستفيدين.

ولاقت مداخلته اهتمامًا من الوكيل الذي وعد بالتسريع بما يسمى "السجل الاجتماعي". كما تمت مناقشة احتياجات الجمعية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الزيارة أثنى الوكيل على الأداء المتطور في الجمعية، خصوصًا في الجانب التقني والتحول الرقمي، مبديًا إعجابه بأجهزة الخدمة الذاتية للمتبرعين والمستفيدين التي جعلت إجراءات التبرع سلسة، واعدًا بمتابعة تطبيق هذه التجربة المتميزة في الجمعيات الأخرى.

وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الماجد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل وزارة الموارد البشرية يثمن خطوات جمعية "البر" التطويرية
سبق

زار وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، جمعية "البر" بجدة، ضمن زيارات شملت عددًا من الجمعيات في جدة.

وكان في استقباله والوفد المرافق له: مدير عام الجمعية المهندس محيي الدين حكمي، وعضو مجلس الإدارة المهندس سمير قرشي، وعدد من مسؤولي الجمعية.

واستمع الوكيل إلى شرح مفصل عن الجمعية، قدمه المهندس "الحكمي" عبر العرض المرئي، ركز من خلاله على التوجه القائم بالجمعية في ترجمة مستهدفات رؤية 2030، خصوصًا المتعلقة بالتطوع والتمكين، إضافة إلى التحول الرقمي المتجسد في البوابة الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية.

وسلط الضوء على مبادرات الجمعية خلال جائحة كورونا، وقبلها سيول جدة التي برز فيها الجهد المتميز لمتطوعي الجمعية.

وأشاد "الماجد" بالنقلة التطويرية الملحوظة في الجمعية، خصوصًا في المجال الرقمي، مؤكدًا أن زيارته تأتي في إطار الحراك في قطاع التنمية.

وقال: "نعمل على دعم صندوق دعم الجمعيات الذي تنضوي تحته عدد من الصناديق الوقفية الاستثمارية كغسيل الكلى وحفظ النعمة، كما نعمل على تفعيل منصة التبرعات لدعم مشاريع الجمعيات".

من جهته رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سهيل بن حسن قاضي، بأحمد الماجد والوفد المرافق له، مقدماً عدداً من المقترحات التي تدعم تطوير الأداء في الجمعيات الخيرية وتمنع ازدواجية الصرف للمستفيدين.

ولاقت مداخلته اهتمامًا من الوكيل الذي وعد بالتسريع بما يسمى "السجل الاجتماعي". كما تمت مناقشة احتياجات الجمعية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الزيارة أثنى الوكيل على الأداء المتطور في الجمعية، خصوصًا في الجانب التقني والتحول الرقمي، مبديًا إعجابه بأجهزة الخدمة الذاتية للمتبرعين والمستفيدين التي جعلت إجراءات التبرع سلسة، واعدًا بمتابعة تطبيق هذه التجربة المتميزة في الجمعيات الأخرى.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
05:43 PM

وكيل وزارة الموارد البشرية يثمن خطوات جمعية "البر" التطويرية

أشاد بأجهزة الخدمة الذاتية وبسلاسة إجراءات التبرع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، جمعية "البر" بجدة، ضمن زيارات شملت عددًا من الجمعيات في جدة.

وكان في استقباله والوفد المرافق له: مدير عام الجمعية المهندس محيي الدين حكمي، وعضو مجلس الإدارة المهندس سمير قرشي، وعدد من مسؤولي الجمعية.

واستمع الوكيل إلى شرح مفصل عن الجمعية، قدمه المهندس "الحكمي" عبر العرض المرئي، ركز من خلاله على التوجه القائم بالجمعية في ترجمة مستهدفات رؤية 2030، خصوصًا المتعلقة بالتطوع والتمكين، إضافة إلى التحول الرقمي المتجسد في البوابة الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية.

وسلط الضوء على مبادرات الجمعية خلال جائحة كورونا، وقبلها سيول جدة التي برز فيها الجهد المتميز لمتطوعي الجمعية.

وأشاد "الماجد" بالنقلة التطويرية الملحوظة في الجمعية، خصوصًا في المجال الرقمي، مؤكدًا أن زيارته تأتي في إطار الحراك في قطاع التنمية.

وقال: "نعمل على دعم صندوق دعم الجمعيات الذي تنضوي تحته عدد من الصناديق الوقفية الاستثمارية كغسيل الكلى وحفظ النعمة، كما نعمل على تفعيل منصة التبرعات لدعم مشاريع الجمعيات".

من جهته رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سهيل بن حسن قاضي، بأحمد الماجد والوفد المرافق له، مقدماً عدداً من المقترحات التي تدعم تطوير الأداء في الجمعيات الخيرية وتمنع ازدواجية الصرف للمستفيدين.

ولاقت مداخلته اهتمامًا من الوكيل الذي وعد بالتسريع بما يسمى "السجل الاجتماعي". كما تمت مناقشة احتياجات الجمعية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الزيارة أثنى الوكيل على الأداء المتطور في الجمعية، خصوصًا في الجانب التقني والتحول الرقمي، مبديًا إعجابه بأجهزة الخدمة الذاتية للمتبرعين والمستفيدين التي جعلت إجراءات التبرع سلسة، واعدًا بمتابعة تطبيق هذه التجربة المتميزة في الجمعيات الأخرى.

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